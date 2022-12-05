Nokia получила лицензию на поставку телеком-оборудования в Россию
Артем Фунтиков —
На данный момент одобрена одна из четырех направленных лицензий.
Об этом рассказал РБК. Финская Nokia направила две заявки европейским регуляторам и две — американским. Стоит отметить, что речь идет не о расширении сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующей связи. Проект рассчитан на три года, после этого Nokia в течение 12 месяцев ликвидирует все свои российские юридические лица и уйдет из России. Как сообщает источник, «одно (обращение) удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения».
В связи с конфликтом между Россией и Украиной США и ряд других стран запретили высокотехнологичный экспорт в Россию, а крупнейшие мировые производители телеком-оборудования приостановили поставки своей продукции в Россию. Впоследствии США исключили из санкционного списка телекоммуникационное и интернет-оборудование. Несмотря на внесенные поправки американская Cisco, европейские Nokia и Ericsson и еще ряд вендоров заявили о полном прекращении сотрудничества с РФ. Китайские Huawei и ZTE также перестали заключать новые контракты связанные с поставками.
Ранее мы рассказывали, что телеком-оборудование Huawei и ZTE и ряда других китайских производителей запретили в США из-за угрозы шпионажа
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