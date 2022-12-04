Apple стремительно переносит производство iPhone из Китая. Что это означает для покупателей?

Компания Apple прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее перенести производство iPhone из Китая в другие страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно источнику, Apple ускоряет процесс переноса производства своих девайсов в Индию и Вьетнам. Собеседники WSJ говорят, что Apple сейчас активно общается с поставщиками и всеми средствами побуждает их переориентировать цепочки поставок комплектующих с китайских заводов, в частности Foxconn, в другие страны, такие как Индия и Вьетнам.
Такое решение было принято компанией вынужденно, из-за крупных и нашумевших ноябрьских протестов на заводе Foxconn. Довольно жесткая политика Китая в отношении ковидных ограничений вынудила работников завода Foxconn предпринимать какие-то действия: одни стремительно бегут с фабрики через заборы и заграждения, а другие выходят на протесты, подавляемые полицией.
На завод Foxconn в Чженчжоу приходилось до 85% производства всех iPhone серии Pro. Из-за беспорядков на фабрике Apple рискует остаться без смартфонов на предстоящие праздники и, как следствие, провалить отчетность.
Перенос производства на фабрики в других странах едва ли поможет закрыть вопрос до конца 2022 года, а значит покупателей ждет дефицит «яблочных» девайсов на праздники. Кроме того, качество сборки айфонов может «просесть», поскольку самым профессиональным сборщиком этих устройств у Apple был и остается Foxconn.
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