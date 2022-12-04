Apple iPhone Foxconn

Apple стремительно переносит производство iPhone из Китая. Что это означает для покупателей?

Олег

iPhone


Компания Apple прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее перенести производство iPhone из Китая в другие страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно источнику, Apple ускоряет процесс переноса производства своих девайсов в Индию и Вьетнам. Собеседники WSJ говорят, что Apple сейчас активно общается с поставщиками и всеми средствами побуждает их переориентировать цепочки поставок комплектующих с китайских заводов, в частности Foxconn, в другие страны, такие как Индия и Вьетнам.

Такое решение было принято компанией вынужденно, из-за крупных и нашумевших ноябрьских протестов на заводе Foxconn. Довольно жесткая политика Китая в отношении ковидных ограничений вынудила работников завода Foxconn предпринимать какие-то действия: одни стремительно бегут с фабрики через заборы и заграждения, а другие выходят на протесты, подавляемые полицией.

На завод Foxconn в Чженчжоу приходилось до 85% производства всех iPhone серии Pro. Из-за беспорядков на фабрике Apple рискует остаться без смартфонов на предстоящие праздники и, как следствие, провалить отчетность.

Перенос производства на фабрики в других странах едва ли поможет закрыть вопрос до конца 2022 года, а значит покупателей ждет дефицит «яблочных» девайсов на праздники. Кроме того, качество сборки айфонов может «просесть», поскольку самым профессиональным сборщиком этих устройств у Apple был и остается Foxconn. 

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Источник:
The Wall Street Journal
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Комментарии

+60
rosario
Давно в Китае ОМОН есть?
39 минут назад
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Сергей Вахтин
+95
Сергей Вахтин
Неспроста они побежали. Наверное, что-то знают.
22 секунды назад
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