





Разгневанные геймеры требуют возврата средств за Battlefield 2077. Петиция быстро распространилась среди игроков и собрала немало подписей.Battlefield — серия военных шутеров является не только главным конкурентом Call of Duty, но и практически эталонным боевиком с упором на разрушаемость и реализм. Однако, после выхода четвертой части, дела у франшизы пошли под откос. Заигрывание с тематикой Первой мировой войны и избыточной толерантностью вызвали гнев со стороны поклонников. Анонсируя Battlefield 2042 EA DICE обещали, что все будет как в старые добрые времена и подкрепили свои слова впечатляющим трейлером. На деле вышло все немного иначе.Оформившие предзаказ игроки столкнулись с огромным количеством багов и недоработок. Сказать, что игра была «сырая» — ничего не сказать. Но это пол беды. Большая часть фанатов серии не увидели в ней ничего общего с ранее полюбившимся боевиком. Разработчики пообещали исправить ситуацию с выпуском новых патчей, но сообщество не заметило энтузиазма и проект по сей день остается в плачевном состоянии.Создатель петиции Сатоши Накамото, как и сотни тысяч геймеров расстроен таким положением вещей. Геймер уверен в том, что игровое сообщество не должно терпеть подобных выходок со стороны многомиллиардных корпораций, которые выпускают недоделанные игры и продвигаются при помощи ложной рекламы. Сатоши намерен нанять высококвалифицированных юристов для подачи коллективного иска в сторону EA DICE, если петиция наберет 50 тысяч подписей. Несмотря на отсутствие данных об адвокатах, игровое сообщество отозвалось на призыв Накамото. На данный момент собрано более 25 тысяч подписей от владельцев консолей и ПК.