



— Слушай, не хочешь поучаствовать в обзоре? Есть игра, не знаю в чем прикол, но весь мир без ума от нее. Ничего сложного, просто отгадываешь слова. Ты играешь в английскую версию, а я в русскую. — Хммм... Заинтриговал, кидай ссылку.

Так началось наше немного запоздалое знакомство с Wordle — игрой, которая за пару месяцев стала всемирным феноменом, а её корни уходят во вторую половину прошлого века.

И было слово...









Начнем с начала. Суть головоломки проста — отгадать слово из пяти букв за шесть ходов. Подсказки отображаются сразу после первой попытки. Если квадратик подсвечивается желтым цветом, значит буква отгадана правильно, но стоит не на своем месте. Зеленым —- буква расположена верно. Серым — такой буквы нет в слове. Также подсказки отмечаются на буквенной клавиатуре расположенной снизу. Есть один важный нюанс — играть можно только один раз в день. Не отгадали — придется подождать. Отгадали — вы молодец, но ждать все равно придется.

С миру по нитке

— Ну, первая очевидно «Р», вторая и третья гласные... — Ахаха... Рубль это. — Странно, я вбил у себя то же слово и отгадал с первой попытки. Какой в этом смысл? Теперь еще ждать придется.

Wordle объединила весь мир. Буквально. И это не каламбур. Ежедневно все вовлеченные в игру разгадывают одно и то же слово. Мы находились в разных городах и обнаружили это совершенно случайно. И как говорится — не баг, а фича. Такое решение дает возможность играть сообща. Если один уже знает ответ, то может дать другому подсказку.

Wordle учила делиться

Мы делились скриншотами не зная, что есть гораздо более простой и изящный способ. По завершении сессии, на экране отображается весь путь из цветных квадратиков, не зависимо от того отгадано слово или нет. Такая возможность была не сразу. Создатель игры ввел ее увидев как пользователи Твиттера начали делиться схематичными достижениями из разноцветных смайликов.

Любовь в квадрате





— Вообще-то, я не люблю игры... Но у меня новое слово через час. — У меня через 8 минут. Иди спи, пожалуйста. Завтра на работу рано вставать. — Да...

Сложно представить, но история головоломки началась с любви. Уроженец Британии Джош Уордл задумался о ее создании еще в 2013 году, однако на тот момент идея не нашла отклика среди его знакомых и была отложена в «далекий ящик». Спустя семь лет Джош вместе со своей девушкой Палак Шах находились на изоляции во время эпидемии коронавируса. Пара увлеклась ежедневными кроссвордами которые издавал New York Times и Уордл вспомнил об одном незавершенном деле.

Сначала в Wordle играли только родственники. На этот раз игра в слова так увлекла семью, что Джошу предложили сделать проект общедоступным. В ноябре 2021 года сайт ежедневно посещали около сотни человек. Через пару месяцев — сотни тысяч. Сегодня — миллионы. Как Wordle появилась на свет? «Я просто хотел сделать игру, которая ей понравится» — отвечает британец.

Свято место пусто не бывает

— А я в две играю и русскую и английскую. — Умная какая. Да наверняка уже есть версия «чтобы не ждать». — Да, Wordle Unlimited называется.

Дизайн Wordle отличается минимализмом и отсутствием рекламы. Джош Уордл не хотел, чтобы лишние элементы отвлекали от мысли. Игра доступна всем и бесплатно. Как и полагается, всегда найдется, кто готов нажиться на чужой идее. И если большинство хоть как-то пытались внести что-то новенькое в уже существующую игру, то есть и те, кто подчистую ее копировал.

Wordle (RU). В России наибольшую популярность получила русская версия Wordle созданная Александром Белоусовым. Стоит оговориться, что это не столько клон, сколько адаптация головоломки на великий и могучий. Игра не так проста, даже для знающих английский язык. Да что уж там, и на русском то придется пошевелить мозгами. И хоть в локализации присутствует элемент монетизации, все же он не навязчив и совсем не обязателен. За что Александру отдельное спасибо.

Wordle Unlimited или Hello, Wordl — варианты для тех, кому не терпится. Играть можно без остановки. Но стоит признать, что «изюминка» и вовлеченность игры быстро теряется.

The Wordle App. Самым наглым оказался Зак Шаккед. Разработчик даже не стал менять название, добавив короткое «App» и сумму в 30 долларов за возможность снять временное ограничение. За сутки плагиат успели скачать 12 тысяч раз, прежде чем App Store заблокировало приложение по просьбе автора.

Все новое — это хорошо забытое старое

— Такая игра точно была в 90-х. Я видел ее в детстве по телевизору. Только там были цифры. — Возможно. Поищи. Интернет помнит все.

Когда я в первый раз ознакомился с Wordle, меня не покидало стойкое ощущение дежавю. Мне вспомнилась игра из какой-то телевикторины, в финале которой была похожая концепция загадки. Только зашифрован был числовой код Так же были подсказки в виде правильных и не правильных положений. К сожалению, ни названия, ни кадров телешоу я так и не нашел. Либо интернет помнит не все, либо передача не была столь популярна. Однако, саму игру откопать удалось. И она старее чем можно себе представить.

Игра Mastermind или в русской адаптации Властелин Разума — это настольная игра созданная израильским телефонистом Мордехаем Меировицем в 1970 году в Британии. Суть игры была проста. Кодировщик загадывал последовательность разноцветных штырьков или чисел, а дешифровщик должен отгадать их точное положение. После каждой попытки, в отверстия на краю доски отмечались угаданные позиции. Черными — точно угаданные, белые — угаданные, но находящиеся не на своем месте. Неверные варианты не помечались. Знакомо, не правда ли? Игра имела бешеный успех. Ее фанатом был Мухаммед Али, по ней проводились чемпионаты и каждый уважающий себя датчанин имел ее у себя дома, чтобы весело и с пользой провести время в узком семейном кругу.

Но и 70-е годы прошлого века не были начальной точкой головоломки. Дело в том, что никто не знает когда точно была создана игра. Интеллектуальное развлечение, изначально называлось «Быки и коровы». Программисты 60-х годов, адаптирующие игры на вычислительные машины, утверждают, что ей более ста лет, а некоторые уверены, что тысяча. На протяжении нескольких лет, вариации игры менялись. Цвета на числа, числа на буквы, менялась сложность, но суть оставалась одна — разгадать зашифрованную комбинацию.

Я тебя породила, я тебя и... куплю





Всего за два месяца простая игра в слова стала интернет — феноменом.













Ни одна новостная лента не обходится без трехцветной таблицы размером 5 на 6.









Соцсети пестрят тематическими мемами.

Но настало время вернутся к тому, откуда начался путь Wordle. Спустя три месяца существования игры газета New York Times, кроссворды которой вдохновляли Джоша Уордла на создание головоломки, купила проект за семизначную цифру, в квадратиках которой нет ни желтых, ни зеленых цветов.

На крючке





— Что... Это за слово?! — Холм! Это слово помнит только словарь! Fuck this game... Сколько там до следующего?!





