1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска рассматривает уголовное дело в отношении троих подростков из города Канска в Красноярском крае. Их судят за то, что они планировали взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

Подростки были задержаны после того, как расклеивали листовки на здании ФСБ. Сотрудники ведомства изучили их переписку в смартфонах и узнали, что они построили в игре Minecraft виртуальное здание ФСБ и обсуждали, как будут его взрывать. Следователи также выяснили, что подростки прошли обучение в изготовлении взрывчатки и покупке компонентов для неё, а по некоторым данным они планировали взорвать реальное здание ФСБ в Канске.

Уголовное дело было возбуждено летом 2020 года, когда подросткам было по 14 лет. Суд над ними проходит в закрытом режиме. Для одного из них гособвинитель запросил 9 лет колонии, а для двух других по 6 с половиной лет. Он также попросил суд оштрафовать каждого из них на 50 тысяч рублей. Когда будет вынесен приговор, неизвестно.


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