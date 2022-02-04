1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска рассматривает уголовное дело в отношении троих подростков из города Канска в Красноярском крае. Их судят за то, что они планировали взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.
Подростки были задержаны после того, как расклеивали листовки на здании ФСБ. Сотрудники ведомства изучили их переписку в смартфонах и узнали, что они построили в игре Minecraft виртуальное здание ФСБ и обсуждали, как будут его взрывать. Следователи также выяснили, что подростки прошли обучение в изготовлении взрывчатки и покупке компонентов для неё, а по некоторым данным они планировали взорвать реальное здание ФСБ в Канске.
Уголовное дело было возбуждено летом 2020 года, когда подросткам было по 14 лет. Суд над ними проходит в закрытом режиме. Для одного из них гособвинитель запросил 9 лет колонии, а для двух других по 6 с половиной лет. Он также попросил суд оштрафовать каждого из них на 50 тысяч рублей. Когда будет вынесен приговор, неизвестно.
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Предполагаю к тому же, что новость передана автором в исковерканном виде, как обычно.
Вообщем начинать все относительно безобидно с 205.3, а в процессе перешло в 205.4( это очень тяжелая статья)
Я не эксперт в психологии подростков , но в 14 лет сами до такого не додумываются.
Детки конечно без мозгов. Все что касается планирования терактов, нападений, создания устройств, которые могут быть использованы при этом, за все это срок.
Серьезные вещи, с огнём играете, детки.
Что будет с этими дитятками, да если они не привлекались и не судимы ранее, нихрена им не будет. Получат условно и штраф в подарок. Но у них будет судимость, да по такой статье что вся жизнь, которая только началась , в труху. Ни учиться в хорошем заведении не смогут, про работу даже не говорю.
Глупо, как глупо.