Клонирование животных уже не является редкостью — наверное, многие помнят про овечку Долли. Однако недавно ученым в США впервые удалось получить генетическую копию живого существа, умершего более 30 лет назад.
Знакомьтесь, на фото выше — черноногий хорек Элизабет Энн. Она родилась 10 декабря 2020 года, и теперь достаточно подросла, чтобы показываться на публике. Ее вид долгое время считался вымершим, пока в 1981 году на одном из ранчо в Вайоминге не обнаружили дружную семью черноногих хорьков.
Так что все три сотни ныне живущих хорьков этого вида — потомки семи «прародителей» с ранчо. Увы, это делает их восприимчивыми к различным болезням и генетическим аномалиям, тем самым снижая их шанс на выживание в дикой природе.
И, дабы помочь животным, ученые решили клонировать одного из хорьков с ранчо, Уиллу, которая не дала потомства и умерла в 1988 году. Исследование показало, что в ее генах в три раза больше различных уникальных вариаций, чем в ныне живущих хорьках. Так что если ее клон, Элизабет Энн, принесет потомство, то это увеличит генетическое разнообразие вида.
Пока что Энн и ее суррогатная мать содержатся отдельно от других черноногих хорьков. В ближайшее время, возможно, появится еще одна клонированная особь — скорее всего самец. И, если все пойдет по плану, то ученым получится полностью восстановить этот вид в дикой природе.
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Сплошь клоны, идеальные люди, лишенные всех генетических болезней (почти как в фильме Гаттака).
А потом понял, что если так будет, то власти, которую мы сейчас имеем, придётся исчезнуть.
Разумеется они такого не допустят.
Конечно интересно размышлять на подобные темы, особенно после прочтения почти всех антиутопий, куча мыслей и одна противоречит другой.
Смотришь на мир совершенно в другой плоскости, словно возвышаясь над ним и наблюдая за людьми, как за муравьями.
Читайте хорошие книги и смотрите хорошие фильмы)
Мужчин всех с наступающим!
Клонировать людей нет смысла, ведь сознание и память не клонируется. А просто выращивать копию тела зачем? Тем более, это именно выращивание из зародыша, а не создание взрослой копии. Людей и так уже почти 8 миллиардов.
А вот когда появятся технологии переноса или копирования памяти и сознания, вот тогда и начнётся самое интересное.
Богатые захотят жить вечно. И политики захотят получить новое тело. И спецслужбам, в некоторых случаях, будет проще «работать» с копией, а не оригиналом. И актёров можно будет «восстанавливать» в нужном возрасте. И спортсменов. И учёных. И много кого ещё.
Вот только простые люди так и будут никому не нужны. Более того, ценность человеческой жизни ещё больше обесценится.
А редактирование генома, для избавления от генетических заболеваний, и формирования определённых характеристик у новорождённого — это не клонирование. И эта технология почти готова. Осталось только лучше разобраться в назначении, влиянии и взаимодействии генов.