





Клонирование животных уже не является редкостью — наверное, многие помнят про овечку Долли. Однако недавно ученым в США впервые удалось получить генетическую копию живого существа, умершего более 30 лет назад.Знакомьтесь, на фото выше — черноногий хорек Элизабет Энн. Она родилась 10 декабря 2020 года, и теперь достаточно подросла, чтобы показываться на публике. Ее вид долгое время считался вымершим, пока в 1981 году на одном из ранчо в Вайоминге не обнаружили дружную семью черноногих хорьков.Так что все три сотни ныне живущих хорьков этого вида — потомки семи «прародителей» с ранчо. Увы, это делает их восприимчивыми к различным болезням и генетическим аномалиям, тем самым снижая их шанс на выживание в дикой природе.И, дабы помочь животным, ученые решили клонировать одного из хорьков с ранчо, Уиллу, которая не дала потомства и умерла в 1988 году. Исследование показало, что в ее генах в три раза больше различных уникальных вариаций, чем в ныне живущих хорьках. Так что если ее клон, Элизабет Энн, принесет потомство, то это увеличит генетическое разнообразие вида.Пока что Энн и ее суррогатная мать содержатся отдельно от других черноногих хорьков. В ближайшее время, возможно, появится еще одна клонированная особь — скорее всего самец. И, если все пойдет по плану, то ученым получится полностью восстановить этот вид в дикой природе.