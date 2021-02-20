





По данным ресурса CoinDesk, главная криптовалюта обновила сразу два максимума: сейчас стоимость одной «монеты» составляет $55 000, что при общем количестве биткоинов в 18.6 миллионов штук дает капитализацию более 1 триллиона долларов.Это рекордная капитализация по меркам криптовалютного мира и солидная даже по меркам крупных компаний. Так, например, Tesla, купившая в январе биткоинов на полтора миллиарда долларов, сейчас стоит «всего» 740 миллиардов долларов. Капитализация холдинга Alphabet, куда входит Google, составляет 1.4 триллиона долларов, а рыночная цена Apple — 2.18 триллионов.Биткоин активно растет с марта прошлого года — тогда его стоимость составляла всего 5 тысяч долларов. На данный момент эту криптовалюту признали во всем мире: так, ей можно расплачиваться через Apple Pay благодаря картам BitPay, также поддержка биткоина появилась и в PayPal.