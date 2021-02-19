После новости о том, что компания Nvidia программно урежет производительность новой GeForce RTX 3060 в майнинге эфира, появились слухи, что аналогичное программное ограничение компания распространит и на остальные видеокарты. Однако этот слух не подтвердился.
Представитель Nvidia заявил в комментарии The Verge, что «мы не ограничиваем производительность уже продающихся графических адаптеров». Иными словами, на видеокартах RTX 3060 Ti, 3070, 3080 и 3090 все также будет выгодно майнить — а, значит, их дефицит сохранится.
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Другое дело, что в текущих драйверах нет поддержки будущих адаптеров. И там они могут придумывать что-то.)))