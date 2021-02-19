После новости о том, что компания Nvidia программно урежет производительность новой GeForce RTX 3060 в майнинге эфира, появились слухи, что аналогичное программное ограничение компания распространит и на остальные видеокарты. Однако этот слух не подтвердился.

Представитель Nvidia заявил в комментарии The Verge, что «мы не ограничиваем производительность уже продающихся графических адаптеров». Иными словами, на видеокартах RTX 3060 Ti, 3070, 3080 и 3090 все также будет выгодно майнить — а, значит, их дефицит сохранится.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Nvidia says it won’t nerf the Ethereum mining performance of existing GPUs Nvidia says it won’t nerf the Ethereum mining performance of existing GPUs

Ссылки по теме:

Nvidia против майнеров: добывать криптовалюту на RTX 3060 будет невыгодно Nvidia против майнеров: добывать криптовалюту на RTX 3060 будет невыгодно

23 февраля уже скоро: собрали лучшие ноутбуки для подарка 23 февраля уже скоро: собрали лучшие ноутбуки для подарка

Представлен ноутбук VAIO Z с автономностью до 34 часов Представлен ноутбук VAIO Z с автономностью до 34 часов