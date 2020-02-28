Принадлежащий «Яндексу» и «Сбербанку» маркетплейс «Беру» разработал лимитированную серию коробок для доставки заказов. Из этих коробок клиент «Беру» может собрать домик кошки, собаки и других домашних питомцев.
Конструкция картонной коробки позволяет собрать домик с высокой крышей и круглым вырезом, который служит животному входом и окном во внешний мир. Для сборки потребуются ножницы и канцелярский нож, а инструкция приводится не внешней части коробки.
Чтобы получить заказ в такой коробке, нужно приобрести в «Беру» корм для кошек или собак. Эта акция приурочена к международному дню кошек, который отмечается 1 марта. Как долго она продлится, неизвестно.
В январе 2020 года почти аналогичный проект представила компания Samsung. Она предложила не выбрасывать коробки от телевизоров серии Serif, а собирать из них мебель для дома. Как и в случае с коробкой от «Беру», Samsung предоставляет покупателям инструкцию по самостоятельной сборке различных предметов интерьера.
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