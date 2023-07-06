Что нового в iOS 17 beta 3

Фархад
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В третьей бета-версии iOS 17 компания Apple повысила стабильность работы самой системы — теперь смартфоны практически не греются и не подвисают, как это было в предыдущих сборках. Кроме того, появились некоторые косметические улучшения и настройки различных функций.

Удалённые фотографии

Apple внесла изменения в интерфейс альбома «Недавно удалённые». Вместо отдельных кнопок «Удалить» и «Восстановить» теперь в нижней части дисплея есть небольшой значок меню, который предоставляет доступ к функциям восстановления и удаления.

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Если выделить одну или несколько Live-фото, система предложит «Сохранить как видео».

Также если удалить или восстановить фотографию человека, появится опция «Показывать меньше фото этого человека».

Психическое самочувствие

Apple внесла небольшие изменения в дизайн раздела «Психическое самочувствие» приложения «Здоровье». Теперь цвета различных эмоций соответствуют таковым в watchOS 10, а кнопки и фон окрашиваются в цвет настроения.

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Кроме того, разработчики добавили возможность включить напоминания о внесении данных настроения по расписанию.

Авторы песен в Apple Music

В приложении Apple Music теперь можно просмотреть авторов композиций, нажав на значок с тремя точками рядом с песней. В списке будут указаны все люди, принявшие участие в создании песни.

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В этом разделе также есть возможность увидеть полный текст песни и проверить поддержку звука Lossless или Dolby Atmos.

Дом

При первом запуске отображается экран, на котором перечислены все нововведения в iOS 17 beta 3. Теперь можно задать определённый цвет для светильников или лампочек, поддерживающих несколько цветов и тонов, прямо из нижней части интерфейса устройства.

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Кроме того, в третьей бета-версии появилась история действий за последний месяц. Она показывает все срабатывания умных замков, гаражных ворот и систем домашней безопасности.

Других значимых нововведений в этой сборке iOS 17 нет. Ожидается, что уже на днях Apple выпустит первую публичную бета-версию, а финальный релиз состоится в сентябре.
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Комментарии

карим
+37
карим
На xr начиная со второй беты при установке вечно моргающее яблоко. Не устанавливается. Помогает подключение к тунцу и при попытке восстановить айфон перезагружается уже на актуальную прошивку. 16.5..
час назад в 08:31
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tellurian
+4900
tellurian карим
Видно что-то с вашим телефоном.
19 минут назад
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