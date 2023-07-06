Что нового в iOS 17 beta 3

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В третьей бета-версии iOS 17 компания Apple повысила стабильность работы самой системы — теперь смартфоны практически не греются и не подвисают, как это было в предыдущих сборках. Кроме того, появились некоторые косметические улучшения и настройки различных функций.Apple внесла изменения в интерфейс альбома «Недавно удалённые». Вместо отдельных кнопок «Удалить» и «Восстановить» теперь в нижней части дисплея есть небольшой значок меню, который предоставляет доступ к функциям восстановления и удаления.Если выделить одну или несколько Live-фото, система предложит «Сохранить как видео».Также если удалить или восстановить фотографию человека, появится опция «Показывать меньше фото этого человека».Apple внесла небольшие изменения в дизайн раздела «Психическое самочувствие» приложения «Здоровье». Теперь цвета различных эмоций соответствуют таковым в watchOS 10, а кнопки и фон окрашиваются в цвет настроения.Кроме того, разработчики добавили возможность включить напоминания о внесении данных настроения по расписанию.В приложении Apple Music теперь можно просмотреть авторов композиций, нажав на значок с тремя точками рядом с песней. В списке будут указаны все люди, принявшие участие в создании песни.В этом разделе также есть возможность увидеть полный текст песни и проверить поддержку звука Lossless или Dolby Atmos.При первом запуске отображается экран, на котором перечислены все нововведения в iOS 17 beta 3. Теперь можно задать определённый цвет для светильников или лампочек, поддерживающих несколько цветов и тонов, прямо из нижней части интерфейса устройства.Кроме того, в третьей бета-версии появилась история действий за последний месяц. Она показывает все срабатывания умных замков, гаражных ворот и систем домашней безопасности.Других значимых нововведений в этой сборке iOS 17 нет. Ожидается, что уже на днях Apple выпустит первую публичную бета-версию, а финальный релиз состоится в сентябре.