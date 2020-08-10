Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию watchOS 7. Её могут установить на Apple Watch любые пользователи, зарегистрированные в Apple Beta Software Program.
Бета-версия watchOS 7 совместима со следующими моделями смарт-часов Apple:
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
watchOS 7 добавляет часам несколько новых возможностей. К примеру, после обновления можно не только настраивать циферблаты под себя, но и делиться кастомизированными циферблатами с другими людьми. Кроме того, часы теперь периодически напоминают пользователю о необходимости мыть руки и с помощью различных датчиков следят, чтобы он мыл их достаточно тщательно (не менее 20 секунд). По словам Apple, система отслеживания тщательности мытья рук разрабатывалась несколько лет.
Благодаря watchOS 7, у часов Apple появляется возможность оценивать качество сна пользователя: они фиксируют различные показатели (в том числе о движениях человека во сне), а на утро показывают сводную статистику о циклах сна и периодах краткосрочного пробуждения. И, наконец, у часов появляются новые звуки уведомлений, а также возможность отслеживать показатели в некоторых новых видах спортивных занятий.
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