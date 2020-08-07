Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что у одного из поставщиков объективов Apple для модельного ряда iPhone 12 возникли проблемы с качеством. Это может не повлиять на график отгрузки в случае если другой основной поставщик поможет с необходимыми компонентами.
По словам Куо, проблемы с твердостью покрытия на широкоугольном объективе возникли у Genius Electronic Optical. Эти датчики предназначались для младших моделей iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 и 6,1 дюйма. Недостаток конструкции был обнаружен во время тестирования при высокой температуре и влажности.
Другим поставщиком аналогичных линз для Apple является Largan. Куо говорит, что у этой компании нет проблем с качеством, указывая на возможность Apple передаться приоритет поставок этому производителю, чтобы не выбиваться из изначального графика запуска новых устройств. Куо отметил, что даже если Genius решит свои проблемы, компании скорее всего, придется снизить цены примерно на 30 процентов в качестве стимула, чтобы попытаться вернуть долю, которая будет потеряна на раннем этапе.
На прошлой неделе Apple подтвердила, что запуск модельного ряда iPhone 12 ожидается на несколько недель позже привычного графика. Даже в таком случае все четыре ожидаемых модели могут не поступить в продажу одновременно. В недавнем отчете DigiTimes утверждается, что старт продаж будет разбит на два этапа: сначала обычные iPhone 12, а затем устройства из серии Pro.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: