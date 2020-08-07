«App Store создавался в качестве безопасной площадки для пользователей, где можно находить и скачивать приложения. Платформа предоставляет отличные бизнес-инструменты для всех разработчиков. Перед запуском приложения в нашем магазине оно должно быть проверено на соответствие правилам, защищающих потребителей», — Apple.

«Apple принадлежит платформа, на которой потребителям отказывают в доступе к облачным или сервисам по подписке, таким как Game Pass. Она постоянно ужесточает свои требования в отношении к игровым приложениям, хотя для других примеров с интерактивным контентом эти требования намного мягче.



Все доступные игры в Game Pass прошли рейтинговые агентства, в том числе ESRB и её региональные аналоги. Мы намерены найти способ, который позволит запустить наш облачный сервис на iOS», — Microsoft.

Apple has outlawed the metaverse.



The principle they state, taken literally, would rule out all cross-platform ecosystems and games with user created modes: not just XCloud, Stadia, and GeForce NOW, but also Fortnite, Minecraft, and Roblox. https://t.co/OAGC7cXfSl — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2020







Формально игровые облачные сервисы xCloud от Microsoft и Stadia от Google нарушают правила магазина App Store. Редмондовцы сообщили о прекращении тестировании своего на iOS.Это обуславливается тем, что оба сервиса позволяют запускать игры из облака, которые не прошли проверку Apple. Таким образом нарушается политика безопасности App Store.Если перефразировать, купертиновцы хотят, чтобы через проверку проходили не только клиенты сервисов xCloud и Stadia, но и все игры, которые доступны на этих платформах. Представитель Microsoft заявил, что они не нашли способа запуска облачного гейминга на iOS по вине Apple. Несмотря на это, компания продолжит поиск других вариантов.Microsoft поддержал глава Epic Games Тим Суини. В своем твиттере он сообщил, что принципы App Store вредят не только таким приложениям как xCloud и Stadia, но и играм, среди которых Fortnite и Minecraft, поскольку они построены на кроссплатформенной экосистеме и содержат пользовательский контент.Это уже не первый случай проблем с запуском игровых облачных сервисов на iOS. Ранее на те же грабли наступила Valve со своим Steam Link. У компании ушло около года на запуск приложения в App Store. Для этого разработчикам пришлось убрать возможность приобретения игр в Steam.