На данный момент «МегаФон» — единственный оператор со связью в перегонах. «Билайн», МТС и Tele2 подписали соглашение, в рамках которого строительство инфраструктуры в метро Санкт-Петербурга. Операторы поделили между собой зоны. МТС запустил строительство на второй («синей») и четвертой («оранжевой») ветках, «Билайн» займется первой («красной») и третьей («зеленой») ветками, а Tele2 — третьей («зеленой») и пятой («фиолетовой»).Сообщается, что строительство сетей в перегонах ведется по единому техническому заданию на всех диапазонах частот для 2G/3G и 4G. В качестве ориентировочного срока окончания работ назван 2021 год. Операторы смогут использовать фрагменты сетей друг друга. Сумма инвестиций в проект не раскрывается.Таким образом «Билайн», МТС и Tele2 обещают обеспечить пассажирам скоростной мобильный интернет и голосовую связь на протяжении всего пути следования. На данный момент партнеры обеспечивают связь только на платформах и в вестибюлях метро.Связь в перегонах обеспечивал только «МегаФон», который приобрел в 2010 году ЗАО «Метроком» с развитой сетью за 2 миллиарда рублей. Помимо этого, в метро Санкт-Петербурга доступен интернет по Wi-Fi от компании «МаксимаТелеком».