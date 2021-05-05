«В 2021 году мы продолжаем строить непрерывную связь для москвичей и гостей столицы и фокусируем свои усилия на улучшении качества связи в Подмосковье. Мы рекордными темпами модернизируем существующую инфраструктуру и строим новые вышки, чтобы уже в этом году наши клиенты смогли использовать быстрый и стабильный мобильный интернет дома или на своих загородных участках, а также во время перемещений между столицей и городами Московской области», — директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин.







«Билайн.Аналитика» сообщает, что по итогам 1 квартала 2021 года мобильный трафик в Москве вырос на 65%, а в Московской области – на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для того чтобы предоставить более стабильный сигнал и высокую скорость мобильного интернета при возрастающих нагрузках на сеть, оператор построил почти 1000 новых базовых станций в столице и области.«Билайн» улучшает доступность мобильного интернета для столичных районов с плотной жилой застройкой. Благодаря этом абоненты могут загружать за несколько секунд видеофайлы в высоком качестве и общаться по видеосвязи. Более 800 000 жителей новостроек и коттеджных поселков могут оценить новый уровень качества связи «Билайн» и использовать дома мобильный интернет для просмотра кино или сериалов онлайн, а также быстрее загружать другие тяжелые файлы.Помимо этого, оператор реализовал ряд мероприятий по улучшению доступности и скорости мобильной связи не только в Москве, но и в области, а также на основных автомобильных и железнодорожных направлениях. Таким образом абоненты «Билайна» могут получать непрерывный сервис на всем пути следования в течения дня.В 40 городах Московской области появились новые базовые станции. В их числе Электрогорск, Ивантеевка, Ногинск, Химки, Егорьевск, Люберцы, Чехов, Электросталь и другие.