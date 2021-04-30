





Компании Xiaomi и «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявили о начале сотрудничества в рамках нового проекта. Они открывают небольшие салоны, в которых можно ознакомиться с ассортиментом продукции Xiaomi и приобрести понравившиеся товары.Первый совместный магазин Xiaomi и «Билайн» открылся в городе Угличе Ярославской области. В ближайшие месяцы компании планируют открыть ещё около пятидесяти таких же торговых точек в различных регионах России, в основном в небольших городах. Скорее всего, новинки Xiaomi, предназначенные для российского рынка, будут появляться в этих магазинах максимально оперативно.Магазины будут размещаться на небольшой площади (примерно 50 квадратных метров) в крупных торговых центрах с большой клиентской проходимостью. В них будет представлено несколько сотен различных продуктов: смартфоны, телевизоры, мониторы, наушники, беспроводные колонки, фитнес-браслеты, смарт-часы, роутеры, умные весы, чайники, увлажнители воздуха, диспенсеры для жидкого мыла, роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, IP-камеры, инструменты, рюкзаки и многое другое. Там же можно будет приобрести SIM-карты «Билайна», подключить домашний интернет и домашнее телевидение, воспользоваться финансовыми услугами и получить консультацию по различным вопросам, связанным с продукцией Xiaomi или обслуживанию в «Билайне».