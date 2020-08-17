





«Билайн» при участии Nokia и Qualcomm запустил тестовую зону 5G в Санкт-Петербурге на территории пространства СевКабель Порт. Работу сети пятого поколения продемонстрируют на примере работы популярных игр в сервисе облачного гейминга Beeline Gaming и специально разработанной игры в виртуальной реальности.Пилотная зона 5G от «Билайна» впервые будет развернута в Санкт-Петербурге на длительное время, а тестирование будет доступно обычным пользователям. Для её запуска используется коммерческое оборудование Nokia, включая системный модуль и активные антенные системы 5G AirScale и 5G/Wi-Fi роутер (CPE) на базе модемной радио системы Qualcomm Snapdragon X55. Чтобы продемонстрировать возможности сети «Билайн» получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц).Посетители смогут поиграть в популярные компьютерные игры облачного игрового сервиса Beeline Gaming на разных устройствах: ноутбуках, Android-планшетах, SmartTV, смартфонах или на собственных мобильных девайсах. Доступ к сети пятого поколения для смартфонов будет организован с помощью Wi-Fi-роутера 5G CPE (Customer Premises Equipment), для игровых приставок, ноутбуков и мониторов — с помощью широкополосного доступа в интернет от «Билайн». В сервисе представлено более 550 требовательных и популярных игр.Также в пилотной зоне геймеры смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Для этого был создан многопользовательский шутер командой District Zero Studios с боями в режиме PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением. Комфортный гейминг будут обеспечивать очки виртуальной реальности последнего поколения Oculus Quest.