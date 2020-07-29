«Билайн» объявил о начале внедрения технологии eSIM в Москве и Санкт-Петербурге — виртуальной SIM-карты нового поколения. С её помощью клиент может удалённо за несколько минут подключиться к «Билайну» посредством Госуслуг. С сентября технология будет доступна по всей России.
В магазинах «Билайн» клиент сможет подключить eSIM бесконтактным способом. Продавцы используют установленное на планшет приложение, которое формирует QR-код. Клиенту достаточно считать отсканировать его с экрана планшета и установить профиль eSIM с помощью своего устройства.
Загрузить виртуальную SIM-карту можно будет несколькими способами. Компания собирается реализовать онлайн-подключение eSIM, благодаря чему клиенты могут приобрести виртуальную SIM-карту на сайте «Билайна» или в приложении «Мой Билайн». Для активации нужно сделать 4 шага:
- Выбрать тариф, номер телефона и дополнительные услуги через онлайн-форму
- Оплатить покупку
- Зарегистрировать eSIM
- Подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон
Александр Торбахов, генеральный директор «Билайна»:
«Благодаря eSIM клиент сможет за пять минут подключиться к сети Билайн. Не нужно будет тратить время на дорогу до ближайшего магазина или ждать курьера. Если раньше при онлайн-заказе, заполнив все данные, клиент переходил к ожиданию пластиковой SIM-карты, то, пройдя похожую процедуру, он уже может пользоваться услугами связи. Время, которое клиент тратит между решением подключиться к сети и началом использования услуг, сократится в 5-10 раз».
Разрешения на работу с eSIM в России есть операторов Easy4, Tele2, «МегаФон»,и «Тинькофф мобайл». МТС планирует полноформатный запуск этой технологии для всех желающих, в том числе с возможностью удалённого подключения без визита в салон.
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