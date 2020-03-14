



Сооснователь и бывший гендиректор Microsoft ушёл с должности председателя совета директоров компании. Он сосредоточится на благотворительной деятельности вместе со своей женой Мелиндой.



В 2000 году Билл Гейтс совместно с супругой основали «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», поддерживающий социальные, медицинские и образовательные проекты, а также инициативы в области гендерного равенства. Через этот фонд Гейтс жертвует сотни миллионов долларов на благотворительные цели. В 2020 году он вместе с компаниями Wellcome и Mastercard выделил 125 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.



Билл Гейтс продолжит работу в Microsoft на должности советника по техническим вопросам гендиректора Сатьи Наделлы и других руководителей компании. Его влияние на деятельность Microsoft стала минимальной за все годы существования компании. Techcrunch указывает, что теперь Билл Гейтс стал «чем-то вроде талисмана Microsoft».







