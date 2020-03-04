Не так давно появился слух о том, что компания Microsoft якобы планирует отказаться от живых плиток в Windows 10. Команда дизайнеров Windows 10 прокомментировала их в очередном выпуске Windows Insider Webcast.



Дизайнеры Microsoft продемонстрировали скриншоты обновлённого стартового меню в тёмном и светлом оформлении. Судя по этим изображениям, в обновлённой версии Windows 10 действительно не будет живых плиток в привычном понимании, однако структура стартового меню почти не поменяется.







Непосредственно над кнопкой «Пуск» будут размещаться кнопки для выключения компьютера, запуска «Параметров», «Фото» и «Документов», а также для доступа к настройке профиля пользователя. Справа от этих кнопок — перечень всех установленных программ, а ещё правее — крупные иконки избранных приложений. Интерактивность в этих плитках исчезла, яркий фон тоже, цветных блоков больше нет, остались только нейтральные иконки. Как и прежде, пользователь сможет закреплять туда любые приложения, а также распределять их по категориям.



Это одно из крупнейших нововведений в Windows 10 за последние годы. Вероятно, оно будет реализовано ближе к концу года, когда Microsoft выпустит Windows 10X — операционную систему, которая предназначена в том числе для гибридных устройств с двумя экранами. В перспективе Windows 10X может заменить собой существующую версию Windows 10.







Такой концепт идеологически близок к тому, что было в Windows 8 около десяти лет назад на начальном этапе разработки. В то время от такого решения отказались в пользу живых плиток, которые присутствуют в операционной системе до сих пор, хотя и не особо популярны ни у пользователей, ни у разработчиков.







