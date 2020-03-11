



Компания Microsoft одновременно с Windows 10 развивает ещё одну операционную систему для компьютеров — Windows 10X. Она создаётся в первую очередь для гибридных устройств, оснащённых двумя экранами, но в перспективе может прийти на замену Windows 10, поскольку в ней реализуются гораздо более совершенные технологии.К примеру, из Windows 10X в Windows 10 недавно перекочевали новые иконки и значки . Они доступны в новейших тестовых сборках операционной системы, которые распространяются в рамках программы Windows Insider.Ещё одно нововведение, которое может перейти в Windows 10 — модифицированная версия стандартного файлового менеджера под названием «Проводник». За последние несколько лет он и так претерпел немало изменений, однако теперь инженеры Microsoft провели полный редизайн и добавили в него несколько новых возможностей.Новый «Проводник» против старого:





Интерфейс «Проводника» стал намного проще и лаконичнее — в стиле Fluent Design, которого Microsoft придерживается во многих своих приложениях, в том числе для смартфонов. Многочисленные меню и опции исчезли из виду и спрятались в настройках и выплывающих меню.



Намного больше места отдано непосредственно под сам контент — файлы и папки, а из быстрых действий осталось только создание новых папок и сортировка папок и файлов. С «Проводником» в таком дизайне намного проще работать на планшетах и ноутбуках, но он может оказаться более удобным и на компьютерах с большими экранами.







