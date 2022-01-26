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Пока весь мир обсуждает приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft, разработчики трудятся над новой игрой на выживание. 

К сожалению о самом проекте практически ничего не известно, за исключением нескольких деталей. Игра разрабатывается как для ПК, так и для консолей нового поколения. Если верить представленным концепт-артам, действие происходит в совершенно новой вселенной.

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Глава Blizzard уже успел ознакомиться с проектом и поделился впечатлением в своем Твиттер-аккаунте.

Я уже много часов провел в игре и был потрясен видением нового мира, в который предстоит погрузиться игрокам. 
Глава похвалил разработчиков и призвал присоединиться к созданию проекта.
  
Несмотря на существование рабочего прототипа, игре требуются новые художники и дизайнеры. Об этом сказано на официальном сайте Blizzard. Если сложить все эти факты, можно предположить, что в ближайшие несколько лет игру ожидать не стоит.


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Источник:

Blizzard Blizzard

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