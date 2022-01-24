Одна из очень полезных функций стала доступна на консолях Xbox Series S|X. Если быть точнее еще в декабре прошлого года, но те кто не имеет привычки пристально следить за обновлениями, легко могли пропустить ее.Если у вас есть консоль нового поколения Xbox Series S|X и проводная или беспроводная гарнитура, убавлять пультом громкость телевизора уже вошло в привычку. Не совсем понятно, кто хочет слушать звук динамиков, сидя в наушниках, но оставим это на совести Microsoft.Однако, просьбы фанатов Xbox все же были услышаны и автоматическое отключение звука телевизора все же было добавлено для новых консолей. Скорее всего вы даже не знаете этого, так как настройка отключена по умолчанию.Чтобы звук телевизора автоматически отключался при подключении гарнитуры, вам нужно перейти в «Настройки», «Громкость и аудиовыход», «Дополнительные параметры» и найти «Отключить звук динамика при подключении гарнитуры». Установите флажок, и все готово.Для владельцев PlayStation эта функция доступна еще со времен четвертой модели, что мешало Microsoft добавить столь важную функцию, остается загадкой.