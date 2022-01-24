Одна из очень полезных функций стала доступна на консолях Xbox Series S|X. Если быть точнее еще в декабре прошлого года, но те кто не имеет привычки пристально следить за обновлениями, легко могли пропустить ее.
Если у вас есть консоль нового поколения Xbox Series S|X и проводная или беспроводная гарнитура, убавлять пультом громкость телевизора уже вошло в привычку. Не совсем понятно, кто хочет слушать звук динамиков, сидя в наушниках, но оставим это на совести Microsoft.
Однако, просьбы фанатов Xbox все же были услышаны и автоматическое отключение звука телевизора все же было добавлено для новых консолей. Скорее всего вы даже не знаете этого, так как настройка отключена по умолчанию.
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Чтобы звук телевизора автоматически отключался при подключении гарнитуры, вам нужно перейти в «Настройки», «Громкость и аудиовыход», «Дополнительные параметры» и найти «Отключить звук динамика при подключении гарнитуры». Установите флажок, и все готово.
Для владельцев PlayStation эта функция доступна еще со времен четвертой модели, что мешало Microsoft добавить столь важную функцию, остается загадкой.
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