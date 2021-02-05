Глава Activision Blizzard Бобби Котик рассказал, что они работают на несколькими тайтлами по вселенной Warcraft, которые на высокой стадии готовности. Сроки выхода он не обозначил.
Напомним, в 2017 году стало известно, что компания занимается как минимум одной игрой по мотивам Warcraft из вакансий Blizzard. После этого появлялось несколько слухов о том, что разрабатываемый проект может быть в стиле Pokemon GO. Судя по сообщениям Котика, компания работает над несколькими играми.
В рамках своего квартального отчета Activision Blizzard отметила важность мобильных платформ для своего бизнеса. Это заявление компания подкрепляет успехами Call of Duty: Mobile. Помимо этого, также отметили, что разрабатываемая Diablo Immortals для мобильных устройств получила положительные отзывы от первых тестеров.
Что касается Overwatch 2 и Diablo 4, то не стоит ожидать их релиза в 2021 году. Релиз первой намечен на 2022-й год, а по второму проекту Blizzard не называет каких-либо сроков.
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