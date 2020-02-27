В Diablo IV для пользователей ПК появится еще больше возможностей управления. Об этом сообщила Blizzard сегодня в своем блоге. Появится поддержка контроллеров, а также возможность привязки основного навыка на другие кнопки, помимо клавиш мыши.



Blizzard анонсировала Diablo IV на BlizzCon 2019 в ноябре прошлого года, предоставив игрокам возможность опробовать раннюю сборку на выставочной платформе. Ведущий дизайнер пользовательского интерфейса игры Анджела Дель Приоре заявила в блоге, что во время этой демонстрации и в последующие месяцы фанаты попросили предоставить возможность назначить основные навыки «на что угодно, кроме левой кнопки мыши, чтобы отделить способности от движения».



Затем она сообщила, что в дополнение к этой возможности каждый слот умения теперь может быть привязан к индивидуальным клавишам. Blizzard намерена добавить эту функцию к управлению с помощью контроллеров.



Поскольку Diablo IV впервые разрабатывается для консолей и ПК одновременно, в игре будет включена возможность свободного переключения между контроллерами и клавиатурой с мышью. По словам Дель Приоре, пользовательский интерфейс разрабатывается с учетом обеих систем управления.



Помимо этого, в блоге Blizzard упоминаются изменения, которые разработчики внесли в экран инвентаря. Появилась возможность перемещать панель действий в зависимости от предпочтений игрока, чтобы избежать беспорядка на экране.





