World of Warcraft: Shadowlands
Многопользовательскую игру World of Warcraft: Shadowlands заметили в базе данных Министерства юстиции Бразилии. Там появился её возрастной рейтинг — MMORPG рекомендуется для всех лиц старше 12 лет, но самое интересное, что среди указанных платформ присутствует не только ПК, но и Xbox Series X.

Напомним, ранее Blizzard не делала каких-либо анонсов по поводу выхода World of Warcraft: Shadowlands на консолях. Вероятно, информация о платформах в базе данных ошибочна, поскольку на официальной странице игры отсутствует упоминание релиза на Xbox. Blizzard пока воздержалась от комментариев. Возможно, компания готовит громкий анонс для своего мероприятия BlizzCon 2020.

База данных Министерства юстиции Бразилии

Стоит отметить, что ранее в игре была обнаружена поддержка геймпадов. По словам разработчиков, они таким образом хотят сделать WoW более доступной для людей с ограниченными возможностями. Аддон Shadowlands должен выйти до конца этого года. 


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