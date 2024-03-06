Блогер показал, что на самом деле умеет Tesla Cybertruck. Держите челюсть

Олег

Tesla


На YouTube появился видеоролик, в котором автор канала проводит эксперимент над Tesla Cybertruck. На него обратили внимание в Yanko Design.

Необычную реинкарнацию «кибертрака» продемонстрировал автор канала HeavyDSparks. Он решил «докрутить» брутальность пикапа и сделать из футуристичного городского кроссовера внедорожного монстра. Получилось эпично.

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Tesla


Блогер установил вместо колес четыре «адские гусеницы», при этом электромотор менять на бензиновый или дизельный не стал. Чтобы гусеницы «жили» под «кибертраком», ребятам пришлось несколько раз усиливать элементы подвески с ними. Также пикап получил дополнительные аккумуляторы для фонарей на крыше.

Tesla

Помимо этого, экспериментаторы немного модернизировали внешний вид Cybertruck при помощи кастомных бамперов и камуфляжной окраски.

Tesla

Tesla

Tesla

«Кибертрак» показал себя очень мощным и стабильным внедорожником в нестандартных условиях использования. Машина прекрасно справлялась со снежными заносами и крутыми подъемами, при этом сохраняя идеальную управляемость. Однако блогер выявил некоторые ограничения: ряд заводских деталей явно не рассчитаны на использование пикапа за пределами трасс, и регулярно выходили из строя. 


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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

kardigan
+3599
kardigan
Молодец мужик-заморочился, получилось прикольно!
Сегодня в 11:49
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Mers
+4952
Mers
Странно, что он не выявил самого главного ограничения😏
Сегодня в 12:00
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