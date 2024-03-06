Блогер показал, что на самом деле умеет Tesla Cybertruck. Держите челюсть



На YouTube появился видеоролик, в котором автор канала проводит эксперимент над Tesla Cybertruck. На него обратили внимание в Yanko Design.



Необычную реинкарнацию «кибертрака» продемонстрировал автор канала HeavyDSparks. Он решил «докрутить» брутальность пикапа и сделать из футуристичного городского кроссовера внедорожного монстра. Получилось эпично.





Блогер установил вместо колес четыре «адские гусеницы», при этом электромотор менять на бензиновый или дизельный не стал. Чтобы гусеницы «жили» под «кибертраком», ребятам пришлось несколько раз усиливать элементы подвески с ними. Также пикап получил дополнительные аккумуляторы для фонарей на крыше.Помимо этого, экспериментаторы немного модернизировали внешний вид Cybertruck при помощи кастомных бамперов и камуфляжной окраски.«Кибертрак» показал себя очень мощным и стабильным внедорожником в нестандартных условиях использования. Машина прекрасно справлялась со снежными заносами и крутыми подъемами, при этом сохраняя идеальную управляемость. Однако блогер выявил некоторые ограничения: ряд заводских деталей явно не рассчитаны на использование пикапа за пределами трасс, и регулярно выходили из строя.