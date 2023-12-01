Стали известны цены на Tesla Cybertruck в России

Александр


«Газета.ру» со ссылкой на  дилерский центр Moscow Tesla Club рассказала, за сколько в России можно будет приобрести выпущенный недавно в продажу пикап Tesla Cybertruck. С учётом доставки и различных сборов он обойдётся почти в два раза дороже, чем в США.

«Если размещать заказ сейчас, то реальный срок поставки, исходя из сформировавшейся очередности, — III квартал 2024 года. Полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л. с. с запасом хода 547 км выходит под ключ, с доставкой, таможней, оформлением ПТС и СБКТС $140 тыс. (12,4 млн рублей). Трехмоторный на 845 л. с. под ключ получается $171 тысячу (15,1 млн рублей)».

В США двухмоторная модификация Long Range стоит 80 тысяч долларов (около 7 млн рублей), а трёхмоторная Cyberbeast обходится в 100 тысяч долларов (около 9 млн рублей). Tesla планирует выпустить удешевлённую заднеприводную версию пикапа, старт её продаж намечен на 2025 год.
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Комментарии

tellurian
+4708
tellurian
Парковки в Москве бесплатно и налога нет :)
21 минуту назад
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