Bloomberg: Apple не заплатит за интеграцию ChatGPT ни копейки

Apple объявила в первый день WWDC о своем партнерстве с OpenAI по внедрению ChatGPT в iOS 18. Обе компании сохраняют в секрете детали соглашения. Марк Гурман из Bloomberg озвучил самую интересную подробность.По словам Гурмана, партнерство между Apple и OpenAI не принесет значимого дохода ни одной из сторон. По крайней мере на начальном этапе. Таким образом можно сделать вывод, что обе компании не платят друг другу в рамках партнерства.Apple считает, что интеграция в iOS 18 дает равную или наибольшую ценность, чем деньги. Информацию о том, что купертиновцы не платят OpenAI в рамках партнерства, также подтверждают анонимные источники.Сообщается, что цель Apple — заключить соглашения о разделе доходов с компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом. В рамках таких договоренностей купертиновцы смогут получать долю от партнеров по ИИ, которые монетизируют свои инструменты на платформах Apple.Интеграция ChatGPT в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет доступна бесплатно для пользователей. Подписчики ChatGPT Plus смогут использовать свои существующие учетные записи для доступа к платным инструментам. На момент публикации приложение ChatGPT для iOS не поддерживает оплату через App Store.Можно предположить, что интеграция ChatGPT в операционные системы — это временная мера для Apple. Нечто подобное мы уже видели на запуске первого айфона, когда по умолчанию использовались некоторые популярные продукты Google, например, карты. Позднее Apple заменила их сервисом собственной разработки.Вероятно, партнерство с OpenAI необходимо купертиновцам, чтобы выиграть время и нарастить собственную экспертизу в области искусственного интеллекта. Таким образом компания сможет подготовиться к запуску своего собственного ИИ-помощника.