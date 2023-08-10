Больше половины россиян боятся технологий. Что самое страшное?
Артем Фунтиков —
Авторы исследования выяснили, что страху технологического прогресса подвержены 57% жителей России. В июльском опросе участвовали 2130 человек.
Как выяснилось больше всего жителей пугает развитие систем слежения и контроля — таких 30% опрошенных. Быстрому развитию искусственного интеллекта не доверяют 21% респондентов. Опасение со стороны биотехнологий, меняющих человеческий организм, вызывает у 20%. А появление новых биологических видов вселяют страх лишь у 18% россиян.
Меньше всего опрошенные переживают за развитие робототехники и финансовых технологий. Таких новшеств пугаются только 10% опрошенных.
Некоторые уверены, что искусственный интеллект в будущем способен лишить их работы — таких 8%. О том что технологии развяжут руки мошенникам, задумываются 18% респондентов.
Одинокими среди обилия мессенджеров, соцсетей, и сайтов знакомств, чувствуют себя 9% жителей России.
Исследование было проведено в июле 2023 года Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и ПАО «СПБ Биржа».
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