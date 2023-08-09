Стало известно, насколько подорожали поездки на такси. Проще ходить пешком!

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Российское такси рекордно подорожало за последние два года. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, аналитики подсчитали уровень удорожания поездок на такси в России. Оказалось, что цены побили десятилетний рекорд; так быстро стоимость километра на такси не росла уже очень давно.







Сейчас средняя стоимость 1 км на такси составляет 32,5 рубля. Это на 7 рублей больше, чем в 2021 году и на 10 рублей выше цен 2014-го. В период с 2014-2021 ценник рос незначительно, благодаря чему популярность такси возросла, и на нем стало ездить гораздо больше людей. Теперь этот прогресс откатится назад.



Аналитики отмечают, что с января по июнь 2023 года рост цен на поездки составил рекордные для страны 4,03%. Прошлый рекорд был зафиксирован с января по июнь 2022-го на уровне 2,7%. Однако на практике удорожание гораздо серьезнее: пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников говорил, что на самом деле с начала 2023 года стоимость поездок выросла на 25% в регионах и на 40% в Москве.



В первую очередь повышение стоимости такси объясняется удорожанием автомобилей. На втором месте — новые законы Госдумы, которые накладывают на водителей и агрегаторы новые ограничения и платежи. Ожидается, что стоимость поездок на такси продолжит расти в ближайшее время, чем вынудит немалое число пассажиров отказаться от этого вида транспорта.