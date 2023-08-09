Стало известно, насколько подорожали поездки на такси. Проще ходить пешком!

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Российское такси рекордно подорожало за последние два года. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, аналитики подсчитали уровень удорожания поездок на такси в России. Оказалось, что цены побили десятилетний рекорд; так быстро стоимость километра на такси не росла уже очень давно.
Российское такси рекордно подорожало за последние два года. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, аналитики подсчитали уровень удорожания поездок на такси в России. Оказалось, что цены побили десятилетний рекорд; так быстро стоимость километра на такси не росла уже очень давно.
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Сейчас средняя стоимость 1 км на такси составляет 32,5 рубля. Это на 7 рублей больше, чем в 2021 году и на 10 рублей выше цен 2014-го. В период с 2014-2021 ценник рос незначительно, благодаря чему популярность такси возросла, и на нем стало ездить гораздо больше людей. Теперь этот прогресс откатится назад.
Аналитики отмечают, что с января по июнь 2023 года рост цен на поездки составил рекордные для страны 4,03%. Прошлый рекорд был зафиксирован с января по июнь 2022-го на уровне 2,7%. Однако на практике удорожание гораздо серьезнее: пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников говорил, что на самом деле с начала 2023 года стоимость поездок выросла на 25% в регионах и на 40% в Москве.
В первую очередь повышение стоимости такси объясняется удорожанием автомобилей. На втором месте — новые законы Госдумы, которые накладывают на водителей и агрегаторы новые ограничения и платежи. Ожидается, что стоимость поездок на такси продолжит расти в ближайшее время, чем вынудит немалое число пассажиров отказаться от этого вида транспорта.