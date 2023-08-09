Стало известно, насколько подорожали поездки на такси. Проще ходить пешком!

Олег

Такси

Фото: Яндекс

Российское такси рекордно подорожало за последние два года. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, аналитики подсчитали уровень удорожания поездок на такси в России. Оказалось, что цены побили десятилетний рекорд; так быстро стоимость километра на такси не росла уже очень давно.

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Сейчас средняя стоимость 1 км на такси составляет 32,5 рубля. Это на 7 рублей больше, чем в 2021 году и на 10 рублей выше цен 2014-го. В период с 2014-2021 ценник рос незначительно, благодаря чему популярность такси возросла, и на нем стало ездить гораздо больше людей. Теперь этот прогресс откатится назад.

Аналитики отмечают, что с января по июнь 2023 года рост цен на поездки составил рекордные для страны 4,03%. Прошлый рекорд был зафиксирован с января по июнь 2022-го на уровне 2,7%. Однако на практике удорожание гораздо серьезнее: пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников говорил, что на самом деле с начала 2023 года стоимость поездок выросла на 25% в регионах и на 40% в Москве.

В первую очередь повышение стоимости такси объясняется удорожанием автомобилей. На втором месте — новые законы Госдумы, которые накладывают на водителей и агрегаторы новые ограничения и платежи. Ожидается, что стоимость поездок на такси продолжит расти в ближайшее время, чем вынудит немалое число пассажиров отказаться от этого вида транспорта.  

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Источник:
РБК
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Комментарии

tellurian
+4911
tellurian
Не пешком, а на общественном транспорте!
Кто активно ездит. Нужно покупать единый на квартал или год.
2 часа назад в 16:03
#
Дмитрий Могучев
+132
Дмитрий Могучев tellurian
В регионах нет такого вроде.

И после 21:00 в моем регионе транспорт уже ходит гораздо хуже, и люди ждут по 40-50 мин свою маршрутку.
2 часа назад в 16:18
#
+4735
Carter_Mayers Дмитрий Могучев
Такая фигня много где с транспортом (в регионах). Та же штука, если до 21 часа не успел уехать, уже проще или на такси или пешком вообще. Да и разрыв во времени движения на некоторых даже городских маршрутах составляет от 30 минут и более (можно и 40-50 минут стоять и ждать). Это ни разу не нормальная история для общественного транспорта. Ну а скоро и вправду и такси станет роскошью со всеми этими дурацкими законами и обязаловом с дорогими и непомерными для таксистов страховками
2 часа назад в 16:47
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+713
Paspartu tellurian
Еще и ночные автобусы есть
49 минут назад
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