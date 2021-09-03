





Компания Bose представила новую модель флагманских наушников — QuietComfort 45. Новинка сохранила классический дизайн и получила улучшенную начинку.Внешне наушники похожи на модель QuietComfort 35 II, выпущенную ещё в 2017 году, но все изменении скрыты внутри. Новинка получила улучшенное шумоподавление с двумя режимами работы: Quiet и Aware Mode. Первый изолирует вас от окружающих шумов, а второй позволяет слышать, что происходит вокруг с помощью микрофонов, которые улавливают звуки и передают их в динамики наушников с улучшенной акустической архитектурой TriPort — обеспечивающей более глубокое звучание в каждой чашке.Клавиши управления оставили физическими, на левом наушнике кнопка для переключения между режимами и отключения микрофона, а стандартные элементы управления, такие как включение/выключение, регулировка громкости, соединение по Bluetooth, голосовой помощник и воспроизведение/пауза, находятся справа.Помимо прочего, заявлена поддержка Bluetooth 5.1, возможна работа в проводном режиме через кабель 3,5 мм, порт USB-C и возможность подключения одновременно к нескольким устройствам.Заявленное время автономной работы составляет 24 часа, есть поддержка быстрой зарядки (15 минут — 3 часа работы). Наушники Bose QuietComfort 45 доступны в чёрном и белом цветах, по цене 330 долларов США, продажи начнутся 23 сентября.