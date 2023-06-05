Британские дизайнеры создали ударопрочный «воздушный» чехол для iPhone

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Рынок чехлов для iPhone настолько разнообразен, что придумать нечто новое не так уж и просто. Тем не менее лондонской дизайн-студии Running Guy удалось создать необычный аксессуар, привлекающий внимание пользователей смартфонов Apple.В прошлом Running Guy выпустила чехол Air Case с воздушными прослойками, который напоминал «пуховик» и защищал заднюю панель iPhone при падении. Теперь студия представила второе поколение чехлов — Air Case 2. Новинка отличается от предыдущей модели «раздутыми» гранями, что обеспечивает всестороннюю защиту смартфона от повреждений.К сожалению, сроки выхода этих чехлов и стоимость пока неизвестны.