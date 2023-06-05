Британские дизайнеры создали ударопрочный «воздушный» чехол для iPhone

Фархад
Air Case 2

Рынок чехлов для iPhone настолько разнообразен, что придумать нечто новое не так уж и просто. Тем не менее лондонской дизайн-студии Running Guy удалось создать необычный аксессуар, привлекающий внимание пользователей смартфонов Apple.

В прошлом Running Guy выпустила чехол Air Case с воздушными прослойками, который напоминал «пуховик» и защищал заднюю панель iPhone при падении. Теперь студия представила второе поколение чехлов — Air Case 2. Новинка отличается от предыдущей модели «раздутыми» гранями, что обеспечивает всестороннюю защиту смартфона от повреждений.
К сожалению, сроки выхода этих чехлов и стоимость пока неизвестны.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Yanko Design
Cсылки по теме:
Неожиданная подробность о самом прорывном продукте Apple слита прямо перед WWDC
Анонсирована Atomic Heart 2: создатель игры раскрыл первые детали сиквела
Судьба Apple не зависит от новых гаджетов. От неё ждут абсолютно другого
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: близняшки из Atomic Heart
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки
Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу