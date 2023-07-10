Британские учёные научились производить парацетамол и другие обезболивающие средства из отходов

Группа учёных из Университета Бата, расположенного в Великобритании, нашла способ производить популярные фармацевтические препараты из побочных продуктов бумажной промышленности, таких как скипидар.Большинство компаний, производящих обезболивающие средства, используют в их создании химические прекурсоры, полученные из сырой нефти. В свою очередь это негативно отражается на окружающей среде. Однако британским учёным удалось найти уникальное решение, которое позволит снизить ущерб, наносимый экологии.В исследовании, опубликованном в журнале ChemSusChem, команда описывает созданный процесс превращения β-пинена, компонента, содержащегося в скипидаре, в фармацевтические прекурсоры, которые можно использовать для синтеза парацетамола и ибупрофена. Исследователи также заявляют, что они успешно применили скипидар для синтеза сальбутамола, которые подойдут для ингаляторов от астмы и ряда бытовых чистящих средств.Помимо того, что этот процесс биопереработки наносит меньше вреда окружающей среде, он также поможет снизить цены на лекарства. Единственный минус нового метода на сегодняшний день — высокая стоимость производства препаратов со скипидаром, в сравнении с медикаментами на основе нефтепродуктов.