Здоровье россиян начали оценивать через мессенджеры

Артем
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Фото: Adobe Stock
Система позволяет дистанционно следить за пациентами с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) при помощи мессенджеров и предотвращать осложнения заболевания.

О новой системе мониторинга рассказали специалисты Сеченовского университета. Через мессенджеры пациент ежедневно получает список вопросов о своем самочувствии: какое у него артериальное давление и пульс, есть ли жалобы на отеки или одышку. Ответы анализируются электронной системой и выдают оценку состоянию опрашиваемого.

Отклонение от нормы отмечают пациента желтым или красным флагом в программе, которую просматривает врач. Так медработник сможет вовремя связаться с пациентом и задать дополнительные вопросы о состоянии здоровья. При необходимости специалист скорректирует терапию, пригласит на прием или направит на госпитализацию.

Разработчики постоянно улучшают работу системы, чтобы она была удобна как для врачей, так и для пациентов. Пока в новом проекте участвуют около 100 участников с ХСН. За ними дистанционно наблюдают несколько врачей клинической больницы № 1 Сеченовского университета и сотрудников кафедры госпитальной терапии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета. 

Как считают специалисты, в дальнейшем практика дистанционного мониторинга может внедряться и в другие лечебные учреждения Москвы и регионов. Кроме того, она может распространиться на разные сферы медицины или применяться для наблюдения за другими заболеваниями.

Хроническая сердечная недостаточность является социально значимым заболеванием. В течение 5 лет половина пациентов с ХСН в 50% умирают. Это выше чем показатели смертности ряда онкозаболеваний. Причина — сердце не может эффективно перекачивать кровь, обеспечивать организм кислородом и питательными веществами. В результате у человека появляются одышка, сердцебиение, отеки и слабость, а при отсутствии своевременного лечения исход может стать летальным.
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Источник:
Известия
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Комментарии

Dmitriy
+579
Dmitriy
Мля, бред уровня газеты Спид-инфо....
2 часа назад в 13:32
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