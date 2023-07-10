В России создают аппарат ИВЛ с искусственным интеллектом

Артем
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Фото: mos.ru

Инновация сможет автоматически подбирать оптимальные параметры вентиляции лёгких, с учетом состояние пациента.

За разработку взялась компания «Хирана+». Интеллектуальный комплекс представляет собой моноблок, функционально связанный с системой искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Новые аппаратные возможности помогут врачам принимать решения, анализировать результаты, и строить прогнозы, основываясь на предельно точных данных. Модуль также сможет автоматически устанавливать и настраивать параметры поддержки искусственной вентиляции легких, если состояние пациента изменится.
Высокоточный мониторинг и анализ широкого спектра показателей, их четкая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени в разы повысят эффективность лечения и выживаемость тяжелых больных.
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Источник:
Mos.ru
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