Сек-Хи Ли, генеральный директор SK Hynix, второго по величине производителя памяти после Samsung, поделился своими прогнозами по дальнейшему развитию CPU и RAM на международном симпозиуме IRPS. По его словам, объединение памяти с вычислительными функциями процессоров — единственный способ повысить производительность устройств в будущем.
«Произойдет сближение памяти и логики. Идея состоит в том, чтобы добавить к DRAM несколько вычислительных функций ЦП», — сказал Ли. Он также подробно рассказал о дальнейшей эволюции памяти. По его словам, следующий виток развития — это «обработка вблизи памяти» (Processing Near Memory, PNM), которая объединит ЦП и ОЗУ в одном модуле. Для дальнейшего повышения производительности процессор и память будут помещены на одну подложку — такая технология будет называться «обработка в памяти» (Processing in Memory, PIM).
Однако это не конец — для максимальной производительности придется обратить внимание на технологию «вычислений в памяти» (Computing in Memory, CIM), когда ЦП и ОЗУ будут интегрированы на одном кристалле. По словам Ли, такое слияние может произойти только при расширении сотрудничества между компаниями в экосистеме полупроводниковой промышленности.
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P.S. Причем ни разу не удивлюсь, если Lakefield пилились под MacBook Air, уж очень они туда подходят. Но видимо Apple решила дать заднюю, прихватила часть разработок и использовала их в M1.
В любом случае, они это реализовали, а кто-то будет ещё долго с «пробными ласточками» возиться и пытаться найти компромисс между производительностью «а как же кто-то сможет планку памяти докинуть?!».
В итоге, что интересно, у Intel получился просто рекордсмен по производительности на ватт (если брать теплопакет Apple M1 в 15 Вт, то у него показатель около 150-170). К слову, Intel не стала массово тестить бету на пользователях, как поступила Apple с M1, а совместно с Microsoft сейчас активно пилит планировщик Windows 10 под работу с big.LITTLE на x86 на паре немассовых девайсов с Lakefield. Так что Alder Lake выйдут сразу без косяков.
Что до А12Z — это просто было кодовое название для ещё не анонсированной линейки процессоров. Своеобразный М0. Да, он был основан на A12X, а нынешний М1 — на более свежей версии. Но они даже по внешнему виду практически одинаковые, что касается и двух блоков памяти, расположенных справа. Повторюсь, работа над данным процессором началась уже достаточно давно. Так что до М1 было уже достаточно «бет».
Выход процев — 2020Q2. Год назад.
Lakefield, как и M1 — это беты. Только Intel не устраивает масштабный бета-тест на всех пользователях. А Apple давно показала, что чихать она на них хотела, вот вам эмулятор и износ SSD, наслаждайтесь.
Фанат Apple не разбирается в Apple? Клааааассика. Нет, A12Z — вполне обычный процессор, стоит например в iPad Pro 2020 года. Для своего кита на базе Mac Mini компания Apple использовала его по одной простой причине — это самый быстрый ее ARM-камушек на тот момент.
Продолжаем открывать секреты — на большинстве ARM-чипов память, сюрприз, находится над ядрами. Это и 10 лет назад так было, и сейчас так есть, и дальше так будет. Ибо кэш L3 не завезли, архитектурно сложно.
Что не мешает компании выпустить достаточно сырую модель, как в свое время был A7. Понятно что патчами допилят до ума, но от Apple ждут другого подхода.
Да и как бы Intel уже показала, что по энергоэффективности связка Sunny Cove + Tremont лучше попыток Apple залезть в ноутбучный ARM. И буду долго смеяться, если Alder Lake укатают в асфальт и M1X, и M2.
И как бы ты вообще внешне A12X и M1 вообще видел? Без всякого «классика» — они даже внешне одинаковые. И и та самая тема с блоками памяти прямо на процессоре, которую мы тут обсуждаем, УЖЕ БЫЛА на том самом «обычном процессоре, например, в iPad Pro». Который производился ещё с 2018 года. Так что Apple не нужно было что-то там «подсматривать» у Intel. В том и дело, что они взяли за основу тот самый A12X Bionic, что стоял в iPad Pro 2018. Это как раз Intel попытались сделать что-то аналогичное мобильному процессору. И до сих пор пытаются.
Ты представляешь, какой-нибудь А6 и А14 тоже внешне одинаковые. Потому что у разработчиков чипов выбора нет: ядра становятся горячими — нужен металлический охлад. При этом чипы памяти убирать нельзя — их сдвинули в бок.
Собственно, очередной секрет: iOS и macOS работают на одном ядре, Darwin. И при желании Apple могла хоть 10 лет назад на каком-нибудь iPhone 4 запустить macOS. И то, что между A12Z и M1 много общего, говорит именно об этом — нет смысла переделывать чип, если оси максимально схожи.
Они уже показали, что x86 может быть энергоэффективнее ARM. Собственно, это победа.
И да, Интел там что-то показал и ща всех обязательно удивит. Вот ещё подработают плотненько с ещё одной мелкомягкой конторой, любящей что-то там показать, а потом годами до ума доводить. И обязательно докажут про «энергоэффективность» и так далее. Это всё они умеют. Только всё равно ещё долго будут ползать на поводу в клиентов, сохраняя возможность «докинуть оперативки». А это значит, что никакой интеграции процессора и памяти не будет в них ещё долго. А попытки создать какой-то там чипсет для ноутбуков — скорее реально побочный продукт от попытки удержать Apple в списке клиентов.
Ты мне напоминаешь девушку из анекдота: «бмв похожа на жигуль, потому что оба красненькие». Я еще раз говорю, что процессоры Apple похожи только потому, что создаются под схожие ОС. Ты явно не читаешь мои ответы. Это особенность всех ARM, а отнюдь не фишка M1 или A12Z.
по этому же критерию Exynos 2100 похож на M1.
А иначе никак. Apple M1 тому живое доказательство.
о, то есть когда Apple показала энергоэффективность M1 — ты везде ею тыкал. А когда я тебе сказал, Lakefield эффектинее — это не считается. Классический фанат Apple ты, Ян).
чего?) Ты когда последний раз видел ультрабук, в который можно памяти докинуть? Я году в 2015 наверное.
Потому что в отличие от детской и упрощенной ARM, у взрослой x86 есть — сюрприз — кэш L3, объемом нередко в десятки мегабайт. Благодаря ему нет смысла совмещать вместе CPU и DRAM. Собственно, это и позволяет выпускать ноутбуки и с 32, и 64 и даже 128 ГБ памяти, тогда как из-за ограничений ARM и объема одного кристалла с M1 можно подружить всего 16 ГБ.
который уже осенью — вот снова сюрприз — станет основным.