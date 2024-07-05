Будущее отменяется: самые футристичные кроссовки Nike лишатся своей магии

Фархад
Marty

Наверняка вам всем знакомы кроссовки Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» — Nike Air Mag. Их главная фича — самозатягивающиеся шнурки. Долгое время фанаты фильма и не только просили Nike выпустить серийную версию такой обуви, а пару лет назад кроссовки поступили в продажу. Однако сегодня стало известно, что компания прекращает поддержку приложения Nike Adapt для управления умной обувью. Оно исчезнет из сторов в августе.

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Air Mag

Печально, что такой гаджет из будущего не прижился в наших реалиях. Nike объявила, что «больше не создаёт новые версии обуви Adapt». Кстати, цены на кроссовки с самозатягивающимися шнурками стартуют с $350. Изначально их подсветкой и шнуровкой можно было управлять со смартфона. В приложении также можно было проверять статус зарядки. Однако с августа владельцам придётся «управлять» обувью вручную.

На всех моделях Nike Adapt есть физические кнопки, с которых можно включать и выключать их, проверять состояние батареи, затягивать или ослаблять шнурки и включать пресет подсветки (но регулировать яркость и выбирать цвет уже не получится).
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Mers
+5208
Mers
Через пару лет можно будет продать за $500.
2 часа назад в 12:08
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Dmitriy
+1025
Dmitriy
Облачные решения, однако.
час назад в 12:17
#
kardigan
+3677
kardigan
Но мы не перестанем любить этот фильм!
час назад в 13:04
#
banditos
+148
banditos
И как сейчас актуально, управление по подписке;)
51 минуту назад
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