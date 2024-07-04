Нашли компактный и мощный беспроводной вентилятор. Настоящее спасение от лютой жары

Его можно повесить на шею или прикрепить на ремень, а одного заряда хватает на 12 часов прохлады.
Это лето встретило нас невыносимой жарой, при которой выходить на улицу — последнее, что хотелось бы делать. А в наземном транспорте так и вовсе твориться сущий ад. Пережить все это поможет Flair — мини-вентилятор от EcoHitek.
В отличие от множества нашейных «обдувалок», этот гаджет выглядит эстетично и не вызовет косых взглядов со стороны. Небольшой кубик со скругленными краями можно повесить на шнурок — так будут обдуваться шея и лицо, или прицепить клипсой на ремень, если хочется прохлады по всему телу.
Приятным плюсом станет большой выбор цветов: белый, зеленый, красный, оранжевый и черный.
Купить мини-вентилятор Flair можно на «Яндекс Маркете»
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ИНН: 7736207543
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