Нашли компактный и мощный беспроводной вентилятор. Настоящее спасение от лютой жары

Артем
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Его можно повесить на шею или прикрепить на ремень, а одного заряда хватает на 12 часов прохлады.

Это лето встретило нас невыносимой жарой, при которой выходить на улицу — последнее, что хотелось бы делать. А в наземном транспорте так и вовсе твориться сущий ад. Пережить все это поможет Flair — мини-вентилятор от EcoHitek.

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В отличие от множества нашейных «обдувалок», этот гаджет выглядит эстетично и не вызовет косых взглядов со стороны. Небольшой кубик со скругленными краями можно повесить на шнурок — так будут обдуваться шея и лицо, или прицепить клипсой на ремень, если хочется прохлады по всему телу.
На корпусе всего одна клавиша для смены интенсивности обдува. Легкий проработает до 10 часов, средний около пяти и самый мощный до трех от одного заряда. Питается устройство от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мА·ч, а по кабелю USB-C на зарядку уйдет примерно 2,5 часа до 100%. 



Приятным плюсом станет большой выбор цветов: белый, зеленый, красный, оранжевый и черный.

Купить мини-вентилятор Flair можно на «Яндекс Маркете»

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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
Erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
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Источник:
Яндекс Маркет
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Комментарии

kardigan
+3671
kardigan
Фантазёры. От лютой жары может спасти лишь бутылочка пива с нормальным кондиционером, а не эта ваша пукалка с верёвочкой на шее
Сегодня в 16:26
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Mers
+5207
Mers
Я покупал подруге такой. Какие 12 часов?🤣
10 часов -1 скорость. (Толком и не дует)
5 часов — 2 скорость. (Ну такое)
2часа — 3 скорость. (Хотелось бы побольше и посильнее)
Единственный плюс, это его можно на пояс прицепить, под футболку, сзади, и он будет спину обдувать. Так да, каеф))
Сегодня в 18:02
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