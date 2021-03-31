





Новый Mac Pro, вышедший в 2019 году, получил корпус с интересным дизайном, который быстро назвали «теркой для сыра» из-за использования в нем пересекающихся кольцевых вырезов. Это делало новый ПК от Apple как очень необычным внешне, так и позволяло обеспечить лучшее охлаждение мощных компонентов внутри.И теперь очередной патент от Apple, называющийся «Конструирование корпуса» и зарегистрированный в Управлении по патентам и товарным знакам США, показывает, что компания вполне может начать использовать такой решетчатый дизайн и в своих других гаджетах, таких как iPhone.В патенте объясняется, что «недавние достижения в области электронных устройств обеспечили высокий уровень производительности», но многие существующие решения для корпусов не могут «эффективно распределять или отводить тепло, выделяемое электронным устройством, в окружающую среду», тем самым снижая «уровень производительности таких устройств».Apple считает, что ее решетчатая структура является решением этой проблемы, поскольку она увеличивает площадь поверхности устройства, что позволяет более эффективно «отводить тепло от компонентов электронного устройства, расположенных рядом с такой поверхностью корпуса».Вторая возможность, которую может обеспечить решетчатая конструкция — это сохранение прочности корпуса при небольшом весе. Вдобавок она может работать как экран от электромагнитных помех, ну и в конце концов Apple отмечает, что такая структура «обеспечивает уникальный и приятный внешний вид» и дает «приятные ощущения при использовании устройства».