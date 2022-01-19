Приобретением Activision Blizzard компания Microsoft не только увеличила количество игровых студий до 30, но и расширила перспективы подписки Xbox Game Pass.Нет сомнений, что коллекцию пополнят знаменитые франшизы Activision, но скорее всего, произойдет это не раньше 2023 года, когда сделка будет завершена.На вопрос станут ли такие игры как Call of Duty или Overwatch эксклюзивами для Xbox, внятных ответов пока нет. Обращаясь к фанатам PlayStation, Фил Спенсер заверил, что не собирается лишать их возможности играть в любимые игры, но скорее всего, «некоторый контент» будет присутствовать только на консоли Microsoft.После приобретения Bethesda, решение о переносе игр на другие платформы рассматривается в частном порядке. И если Starfield заявлен как эксклюзив для Xbox и ПК, это не говорит о том, что будущие проекты этой студии не выйдут на PlayStation. Microsoft годами поддерживает Minecraft после приобретения Mojang на самых разных платформах, несмотря на огромную популярность «песочницы».Вероятно, аналогичная ситуация произойдет и с Activision Blizzard. Такие проекты как Overwatch 2 или Diablo 4 нуждаются в широкой аудитории, а значит и поддержке со стороны разных платформ. Однозначно Call of Duty: Warzone останется доступна всем, а вот однопользовательская кампания шутера, может стать доступной только для Xbox и ПК.