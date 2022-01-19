v2-a475103dc31b8529832fb4c51b7aa.png

Последнее время, итальянски сенат проводит заседания с помощью конференции в Zoom. На минувшем собрании присутствовали несколько важных лиц из разных сфер деятельности, в том числе и Нобелевский лауреат. И все проходило как обычно, пока не появился некий Алекс Спенс. Шутник решил добавить «остроты» в столь скучное заседание.

В тот момент, как спикер представлял отчет о своих исследованиях, внимание участников прервало видео «пикантного» характера. Злоумышленник запустил трансляцию CG ролика на движке Unreal. К обсуждению политических проблем присоединилась Тифа Локхард из Final Fantasy 7 и неизвестный персонаж, лицо которого скрыто за кадром. Герои настолько усердно принимали участие в заседании, что Мария Лаура Мантовани дала оценку происходящему короткой фразой: «О, боже». Спустя некоторое время, спикер сената все же понял, что-то пошло не так и обратился за помощью к организаторам с просьбой устранить проблему. Видео приглушили, а Алекса удалили из он-лайн конференции. 

Неизвестно каким образом «хакеру» удалось вклиниться в трансляцию, но этим делом уже занимается полиция.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

PC Gamer PC Gamer

Ссылки по теме:

Microsoft купила Activision Blizzard. В офисе PlayStation грустят? Microsoft купила Activision Blizzard. В офисе PlayStation грустят?

PlayStation создает аналог Game Pass. Глава Xbox только рад этому PlayStation создает аналог Game Pass. Глава Xbox только рад этому

PlayStation поделилась списком самых ожидаемых игр 2022 года. God of War: Ragnarok даже не в первой тройке PlayStation поделилась списком самых ожидаемых игр 2022 года. God of War: Ragnarok даже не в первой тройке