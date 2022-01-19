



Последнее время, итальянски сенат проводит заседания с помощью конференции в Zoom. На минувшем собрании присутствовали несколько важных лиц из разных сфер деятельности, в том числе и Нобелевский лауреат. И все проходило как обычно, пока не появился некий Алекс Спенс. Шутник решил добавить «остроты» в столь скучное заседание. Последнее время, итальянски сенат проводит заседания с помощью конференции в Zoom. На минувшем собрании присутствовали несколько важных лиц из разных сфер деятельности, в том числе и Нобелевский лауреат. И все проходило как обычно, пока не появился некий Алекс Спенс. Шутник решил добавить «остроты» в столь скучное заседание.





В тот момент, как спикер представлял отчет о своих исследованиях, внимание участников прервало видео «пикантного» характера. Злоумышленник запустил трансляцию CG ролика на движке Unreal. К обсуждению политических проблем присоединилась Тифа Локхард из Final Fantasy 7 и неизвестный персонаж, лицо которого скрыто за кадром. Герои настолько усердно принимали участие в заседании, что Мария Лаура Мантовани дала оценку происходящему короткой фразой: «О, боже». Спустя некоторое время, спикер сената все же понял, что-то пошло не так и обратился за помощью к организаторам с просьбой устранить проблему. Видео приглушили, а Алекса удалили из он-лайн конференции.





Неизвестно каким образом «хакеру» удалось вклиниться в трансляцию, но этим делом уже занимается полиция.