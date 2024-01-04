Casio анонсировала новые G-SHOCK с сумасшедшим дизайном. С ними вас точно заметят!



Фото: Casio





Компания G-SHOCK готовится представить новую модель часов серии Master of G. О ней пишет Hypebeast.



Часы называются Rangeman GPR-H1000 и являются заменой более старой модели GPR-B1000, ранее снятой с продажи. Это устройство профессионального уровня для путешественников и любителей активного образа жизни. GPR-H1000 обладает повышенной ударопрочностью и выдерживает погружение до 200 метров. На корпусе предусмотрены боковая металлическая защита, прикрывающая кнопки управления.





Что касается внутреннего оснащения, то в часах есть модуль GPS, компас, датчик давления и температуры. Кроме того, они умеют следить за вашей активностью и состоянием здоровья с помощью пульсометра, акселерометра и гироскопа. А ярко-желтая расцветка корпуса обеспечит вам внимание окружающих в любых условиях. Скучная черная версия тоже имеется.Rangeman GPR-H1000 выйдут в Японии 19 января и будут продаваться по цене 66 000 йен, или около $460. Релиз на глобальном рынке пока не анонсирован, но ожидается позже.