Casio анонсировала новые G-SHOCK с сумасшедшим дизайном. С ними вас точно заметят!

Олег

Casio
Фото: Casio


Компания G-SHOCK готовится представить новую модель часов серии Master of G. О ней пишет Hypebeast.

Часы называются Rangeman GPR-H1000 и являются заменой более старой модели GPR-B1000, ранее снятой с продажи. Это устройство профессионального уровня для путешественников и любителей активного образа жизни. GPR-H1000 обладает повышенной ударопрочностью и выдерживает погружение до 200 метров. На корпусе предусмотрены боковая металлическая защита, прикрывающая кнопки управления.

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Фото: Casio
Фото: Casio

Фото: Casio
Фото: Casio

Что касается внутреннего оснащения, то в часах есть модуль GPS, компас, датчик давления и температуры. Кроме того, они умеют следить за вашей активностью и состоянием здоровья с помощью пульсометра, акселерометра и гироскопа. А ярко-желтая расцветка корпуса обеспечит вам внимание окружающих в любых условиях. Скучная черная версия тоже имеется.

Фото: Casio
Фото: Casio

Rangeman GPR-H1000 выйдут в Японии 19 января и будут продаваться по цене 66 000 йен, или около $460. Релиз на глобальном рынке пока не анонсирован, но ожидается позже. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

Dmitriy
+833
Dmitriy
Дизайн такой ныне не взойдет. А если головка действительно слева ну вообще такое себе.
Так что да, заметят, но сочтут носителем самой дешевой китайский поделки.
Вчера в 19:28
#
tellurian
+4640
tellurian
Стремные они.
Вчера в 21:00
#
Lord
+575
Lord
Похоже миру впаривают какую-то жуткую дичь.
Вчера в 22:39
#
+1085
Grealex
Реально ШОК
Вчера в 23:10
#
Misha Gynin
–55
Misha Gynin
Покупать часы только чтобы вас заметили, зачем они вообще туда начинку делают, делали бы из куска пластика, но красивого ...
Сегодня в 00:51
#
kardigan
+3359
kardigan
Нужно быть реально заядлым путешественником, чтоб купить это…
Сегодня в 07:39
#
tellurian
+4640
tellurian kardigan
Заядлые купят что-то интереснее от тех же Casio.
час назад в 10:08
#
John Doe
+666
John Doe
Желание быть "замеченным" — признак серости.
2 часа назад в 08:36
#