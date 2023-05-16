Собрали 5 схем мошенничества, которые грозят фанатам ChatGPT. Запомните и держитесь подальше!

С начала 2023 года ChatGPT и генеративные нейросети в целом получили взрывную популярность. Они научились создавать грамотные тексты и пристойные по качеству изображения. Кто-то даже пытается генерировать с их помощью видеоролики и закрывать ими бытовые вопросы.
Но не всё так радостно. Любой продукт прогресса очень быстро начинает применяться во вред людям. ChatGPT не исключение: он уже активно используется мошенниками разного рода, чтобы заполучить ваши деньги. Здесь перечислены пять способов развода, которые связаны с ChatGPT.
- Email-рассылки. Мошенники начали активно использовать названия ChatGPT и OpenAI в фишинговых рассылках по email-адресам. Другое применение — написание фишингового письма при помощи чат-бота; таким образом разводила может обманывать даже тех, кто говорит на другом языке. Цель этой банальной схемы одна — заставить получателя перейти по ссылке и оставить там данные своей карты или другую личную информацию.
- Расширения для браузера. Фальшивые расширения с якобы ChatGPT для Chrome и других браузеров на самом деле не дают пользователю возможностей чат-бота, а собирают данные, которые он вводит при веб-серфинге: логины и пароли, данные карт, личную информацию о себе. Официальных расширений ChatGPT от OpenAI не существует.
- Мобильные приложения. Принцип тот же: приманить заинтересованного нейросетями пользователя к приложению, имитирующему ChatGPT. На самом деле это настоящий троян: следит за геолокацией, собирает данные с дисплея микрофона и камеры, похищает данные из файловой системы и в качестве «бонуса» показывает рекламу. Официальных приложений ChatGPT для iOS и Android не существует.
- Вирусы. Чат-бот активно используется для написания вредоносного кода. К сожалению, какого-то единого алгоритма для распознавания таких вредоносов нет: можно лишь посоветовать не устанавливать взломанный софт и приложения из непроверенных источников.
- Сайты. Злоумышленники создают клоны официального сайта ChatGPT и пытаются выудить деньги разными способами — от имитации подписки ChatGPT Plus до встраивания фишинговых предложений в подделку чата с нейросетью. Еще один метод развода: после регистрации на фейковом сайте вам поступает письмо от «поддержки» с просьбой подтвердить свой аккаунт — разумеется, ссылка в письме будет фишинговой.
Будьте очень внимательны, когда пользуетесь ChatGPT и любыми другими нейросетями. Не соблазняйтесь слишком заманчивыми предложениями в сети и используйте только официальные ресурсы разработчиков ИИ.