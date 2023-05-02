ChatGPT создает спам-фермы и превращает интернет в помойку

Специалисты уже нашли 49 сайтов по производству контента при помощи нейросетей. Они генерируют материалы сотнями и не проверяются на достоверность. Основная цель — привлечь рекламодателей любой ценой.Об этом сообщает издательство The Verge со ссылкой на исследования NewGuard. Эксперты отметили, что основная масса конвейерных сайтов — новостные. Их владельцы генерируют материалы при помощи нейросетей, ради экономии на сотрудниках.Выявленные сайты имеют схожие названия (например, Biz Breaking News и Market News Reports) и наполнены рекламными баннерами, размещение которых покупается и продается автоматически. Контент подписан фейковыми авторами, и большая его часть взята с информационного портала CNN.В погоне за интернет-трафиком из-под пера чат-ботов, таких как ChatGPT посты выходят сотнями. Порой это обеспечивает короткую, но высокую активность пользователей. Например, контент-ферма CelebritiesDeaths.com разместила статью о смерти Джо Байдена.Еще одним подтверждением причастности искусственного интеллекта в написании стал второй абзац о смерти президента. В нем чат-бот сообщает, что «не может использовать тег, так как он противоречит политике OpenAI по созданию контента вводящего в заблуждение». Ошибка была скопирована вместе с остальным текстом и отправлена в публикацию. Это говорит, что надзора над созданием материалов нет.Также для продвижения подобных сайтов используется GPTZero — чат-бот комментирует фейковые статьи, обеспечивая лучшее ранжирование для поисковиков.Впрочем, даже авторитетные новостные агентства экспериментируют с использованием ИИ, снижая затраты на авторах. Портал CNET один из первых начал использовать нейросеть для написания постов. В результате проверки в половине из выпущенных материалов, были обнаружены неточности и грубые исторические ошибки.