ChatGPT создает спам-фермы и превращает интернет в помойку

Артем
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Специалисты уже нашли 49 сайтов по производству контента при помощи нейросетей. Они генерируют материалы сотнями и не проверяются на достоверность. Основная цель — привлечь рекламодателей любой ценой.

Об этом сообщает издательство The Verge со ссылкой на исследования NewGuard. Эксперты отметили, что основная масса конвейерных сайтов — новостные. Их владельцы генерируют материалы при помощи нейросетей, ради экономии на сотрудниках. 

Выявленные сайты имеют схожие названия (например, Biz Breaking News и Market News Reports) и наполнены рекламными баннерами, размещение которых покупается и продается автоматически. Контент подписан фейковыми авторами, и большая его часть взята с информационного портала CNN.

В погоне за интернет-трафиком из-под пера чат-ботов, таких как ChatGPT посты выходят сотнями. Порой это обеспечивает короткую, но высокую активность пользователей. Например, контент-ферма CelebritiesDeaths.com разместила статью о смерти Джо Байдена.

Еще одним подтверждением причастности искусственного интеллекта в написании стал второй абзац о смерти президента. В нем чат-бот сообщает, что «не может использовать тег, так как он противоречит политике OpenAI по созданию контента вводящего в заблуждение». Ошибка была скопирована вместе с остальным текстом и отправлена в публикацию. Это говорит, что надзора над созданием материалов нет. 

Также для продвижения подобных сайтов используется GPTZero — чат-бот комментирует фейковые статьи, обеспечивая лучшее ранжирование для поисковиков.

Впрочем, даже авторитетные новостные агентства экспериментируют с использованием ИИ, снижая затраты на авторах. Портал CNET один из первых начал использовать нейросеть для написания постов. В результате проверки в половине из выпущенных материалов, были обнаружены неточности и грубые исторические ошибки.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Lord
+550
Lord
Кому это выгодно — понятно. Лет так через 10-ть, вообще сложно будет найти правдивую информацию.
Вчера в 20:23
#
+966
Grealex
Первый канал будем смотреть)))
Вчера в 20:54
#
YABLOKOFON
+148
YABLOKOFON Grealex
Вот что что но это явно не стоит смотреть ни под каким предлогом ))
Вчера в 21:12
#
tellurian
+5073
tellurian Grealex
Причём везде и во всех странах
Вчера в 22:00
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