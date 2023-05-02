Apple и Google объединились из-за общей угрозы. Что сплотило конкурентов?

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Технологические гиганты встали на защиту пользователей, которые стали жертвами слежки при помощи Bluetooth-меток. Инициативу поддержала Samsung и другие бренды.
Трекреры AirTag и им подобные помогают найти потерянный кошелек, ключи и другие бытовые вещи. Гаджет не раз помогал отследить преступников и даже взят на вооружение правоохранительными органами. Однако у него есть и «побочные эффекты» — несанкционированная слежка.
Apple и Google представили отраслевую спецификацию, нацеленную на борьбу со сталкерами. Проект рассматривает разные возможности внедрения спецификаций для производителей Bluetooth-меток и подробные инструкции, как пользователи iOS и Android могут обезопасить себя от слежки.
О нахождении трекера пользователя предупредит смартфон. Система оповещения будет вшита в операционную систему, которая, скорее всего, будет добавлена с обновлением.
К концу 2023 года, компании планируют создать тестовую версию спецификации. О точных периодах создания пока ничего не известно. К инициативе также присоединились Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security и Pebblebee.
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