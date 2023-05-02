Apple и Google объединились из-за общей угрозы. Что сплотило конкурентов?

Артем
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Фото: РБК
Технологические гиганты встали на защиту пользователей, которые стали жертвами слежки при помощи Bluetooth-меток. Инициативу поддержала Samsung и другие бренды.

Трекреры AirTag и им подобные помогают найти потерянный кошелек, ключи и другие бытовые вещи. Гаджет не раз помогал отследить преступников и даже взят на вооружение правоохранительными органами. Однако у него есть и «побочные эффекты» — несанкционированная слежка. 

Apple и Google представили отраслевую спецификацию, нацеленную на борьбу со сталкерами. Проект рассматривает разные возможности внедрения спецификаций для производителей Bluetooth-меток и подробные инструкции, как пользователи iOS и Android могут обезопасить себя от слежки. 

О нахождении трекера пользователя предупредит смартфон. Система оповещения будет вшита в операционную систему, которая, скорее всего, будет добавлена с обновлением. 

К концу 2023 года, компании планируют создать тестовую версию спецификации. О точных периодах создания пока ничего не известно. К инициативе также присоединились Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security и Pebblebee.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+86
Еремей Киба
они на двух стульях хотят усидеть
и мошенников отслеживать
и запретить отслеживать людей
так это одни и те же люди
так что либо эти метки существуют, либо
нет
скорее всего просто сделают что-нибудь для вида и забьют, когда все утихнет
Вчера в 21:11
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tellurian
+5073
tellurian Еремей Киба
Так и будет.
У этой вещи несколько вариантов использования как на благо, так и во вред.
2 часа назад в 21:55
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