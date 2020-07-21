If we implement neuralink - can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL — Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020







Помимо Tesla и SpaceX, у Илона Маска имеется компания Neuralink, ведущая разработку в области нейрочипов. С помощью этой технологии планируются помогать людям в реабилитации после серьезных травм и заболеваний. Например, с помощью такого чипа в будущем можно будет восстанавливать двигательные функции после частичного паралича и прочее.Пока о всех разработках Neuralink мало что известно. Компания работает над нейроинтерфейсами, позволяющими контролировать некоторые функции организма. В своем твиттере Илон Маск рассказал о новой возможности нейрочипа. По словам главы компании, технология позволит транслировать музыку и другие аудиосигналов прямиком в мозг без необходимости в использовании дополнительных устройств, таких как наушники и слуховые аппараты. Стоит отметить, что такая разработка поможет людям утратившим слух.Neuralink готовится провести большую презентацию 28 августа. Возможно, Илон Маск и другие сотрудники компании предоставят больше информации о своих разработках и прогрессе в сфере нейротехнологий.