Чип
Помимо Tesla и SpaceX, у Илона Маска имеется компания Neuralink, ведущая разработку в области нейрочипов. С помощью этой технологии планируются помогать людям в реабилитации после серьезных травм и заболеваний. Например, с помощью такого чипа в будущем можно будет восстанавливать двигательные функции после частичного паралича и прочее.

Пока о всех разработках Neuralink мало что известно. Компания работает над нейроинтерфейсами, позволяющими контролировать некоторые функции организма. В своем твиттере Илон Маск рассказал о новой возможности нейрочипа. По словам главы компании, технология позволит транслировать музыку и другие аудиосигналов прямиком в мозг без необходимости в использовании дополнительных устройств, таких как наушники и слуховые аппараты. Стоит отметить, что такая разработка поможет людям утратившим слух.

Neuralink готовится провести большую презентацию 28 августа. Возможно, Илон Маск и другие сотрудники компании предоставят больше информации о своих разработках и прогрессе в сфере нейротехнологий.


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