Большинство пользователей забывают закрывать старые вкладки в браузере, особенно, когда дело доходит до мобильных устройств. Прямо сейчас откройте браузер на своем смартфоне, и обратите внимание на количество открытых вкладок. С этой проблемой скоро поможет справиться Chrome для Android, в котором сейчас тестируется функция напоминания пользователям закрыть старые и ненужные вкладки.
Первые упоминания о новой функции были обнаружены в журнале нововведений версии Chrome для разработчиков в августе прошлого года. Попробовать новую возможность можно прямо сейчас через меню экспериментальных функций, перейдя по адресу chrome://flags/#enable-close-tab-Suggestions , если у вас установлена последняя сборка под номером 79. В Chrome Canary напоминание активировано по умолчанию.
После активации рекомендация будет появляться в переключателе вкладок с вопросом о том, хотите ли вы закрыть устаревшие вкладки. Вам будет предложено подтвердить действие, поэтому можно не переживать о потере открытых страничек с нужной информацией. Функция находится на стадии тестирования и пока нет информации, когда она будет запущена официально.
Первые упоминания о новой функции были обнаружены в журнале нововведений версии Chrome для разработчиков в августе прошлого года. Попробовать новую возможность можно прямо сейчас через меню экспериментальных функций, перейдя по адресу chrome://flags/#enable-close-tab-Suggestions , если у вас установлена последняя сборка под номером 79. В Chrome Canary напоминание активировано по умолчанию.
После активации рекомендация будет появляться в переключателе вкладок с вопросом о том, хотите ли вы закрыть устаревшие вкладки. Вам будет предложено подтвердить действие, поэтому можно не переживать о потере открытых страничек с нужной информацией. Функция находится на стадии тестирования и пока нет информации, когда она будет запущена официально.
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