Chrome для Android научился надёжно защищать ваши вкладки от посторонних

Фархад

Chrome

Компания Google представила новую функцию безопасности браузера Chrome для Android, которая позволяет блокировать доступ к вкладкам в режиме инкогнито после выхода из приложения.

Новая опция позволяет разблокировать эти вкладки с помощью биометрического сканера, PIN-кода или графического ключа. На обычные вкладки (вне режима инкогнито) работа функции не распространяется.

Чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в настройки Chrome > Безопасность и конфиденциальность и включить параметр «Блокировать доступ к вкладкам инкогнито при закрытии Chrome».

Такое нововведение может быть полезным для устройств, которые используются несколькими людьми, например, общий семейный планшет.

Google отмечает, что новая функция станет доступна всем пользователям Chrome для Android в ближайшие дни. К слову, на iOS эта фича доступна с 2021 года.

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Источник:
GSM Arena
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