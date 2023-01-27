Chrome для Android научился надёжно защищать ваши вкладки от посторонних

Компания Google представила новую функцию безопасности браузера Chrome для Android, которая позволяет блокировать доступ к вкладкам в режиме инкогнито после выхода из приложения.Новая опция позволяет разблокировать эти вкладки с помощью биометрического сканера, PIN-кода или графического ключа. На обычные вкладки (вне режима инкогнито) работа функции не распространяется.Чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в настройки Chrome > Безопасность и конфиденциальность и включить параметр «Блокировать доступ к вкладкам инкогнито при закрытии Chrome».Такое нововведение может быть полезным для устройств, которые используются несколькими людьми, например, общий семейный планшет.Google отмечает, что новая функция станет доступна всем пользователям Chrome для Android в ближайшие дни. К слову, на iOS эта фича доступна с 2021 года.