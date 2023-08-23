Chrome для iOS превратится в копию Safari

chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state

Компания Google начала тестировать новую опцию выбора расположения адресной строки в браузере Chrome для iOS.Разработчик Стив Мозер поделился скриншотом, на котором видно, что адресную строку можно сдвинуть вниз, прямо как в Safari. Обычным пользователям пока эта настройка не доступна, но её можно включить вручную.Для этого введите в адресной строке следующее:И переключите параметр на Enabled.При следующем запуске Chrome адресная строка «переедет» в нижнюю часть интерфейса.