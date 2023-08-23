Chrome для iOS превратится в копию Safari

Фархад
Chrome

Компания Google начала тестировать новую опцию выбора расположения адресной строки в браузере Chrome для iOS.

Разработчик Стив Мозер поделился скриншотом, на котором видно, что адресную строку можно сдвинуть вниз, прямо как в Safari. Обычным пользователям пока эта настройка не доступна, но её можно включить вручную.

Chrome

Для этого введите в адресной строке следующее:
  • chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state

 И переключите параметр на Enabled.

При следующем запуске Chrome адресная строка «переедет» в нижнюю часть интерфейса.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Esthet
+1774
Esthet
В гуано он превратился уже давно
Вчера в 23:24
#
Руслан
–145
Руслан
Только наверху при этом остаётся пустое место.
Сегодня в 01:55
#
Misha Gynin
–49
Misha Gynin
Сколько ни пытался привыкнуть в сафари к нижней строке, все равно стандартное расположение для меня лично удобнее...
Сегодня в 02:24
#